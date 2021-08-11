Суд арестовал предполагаемых похитителей двух девочек в Саратове

Саратов, 11 августа. Суд арестовал двух подозреваемых в похищении несовершеннолетних девочек в Саратове. Ранее СК в их отношении возбудил уголовное дело.

Инцидент произошел ночью на улице 40 лет Октября. По данным следствия, злоумышленники приехали к дому 45-летнего местного жителя.

Когда преступники перелазили через забор, на созданный ими шум вышел хозяин дома. Однако вместо того, чтобы сбежать, мужчины избили его. После того как они «ликвидировали» препятствие, подозреваемые похитили девочек 7 и 12 лет. Они увезли своих жертв в квартиру, и некоторое время удерживали их.

Силовики вышли на след злоумышленников и оперативно задержали. Суд арестовал предполагаемых похитителей саратовских школьниц.

Ранее после похищения 12-летней девочки в Алтайском крае возбудили уголовное дело. Подозреваемым оказался 40-летний местный житель. Его разыскивают сотрудники полиции.