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Правоохранители возбудили уголовное дело после разлива нефтепродуктов в Черном море

  /   Обновлено: 11 августа 2021 17:54
Происшествия
Правоохранители возбудили уголовное дело после разлива нефтепродуктов в Черном море
pixabay.com  /  pixabay.com

Новороссийск, 11 августа. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело после разлива нефтепродуктов в Черном море. Из-за широкого резонанса материалы производства передали в СК РФ .

Виновным в преступлении предстоит ответить перед законом по статье 252 УК РФ («Загрязнение морской среды»). В качестве наказания в рамках данной статьи предусматривается лишение свободы на срок до четырех месяцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Елену Марковскую.

Ранее стало известно, что площадь разлива нефти у Новороссийска оказалась масштабнее заявленной. Ученые зафиксировали, что пятно нефтепродуктов на поверхности Черного моря оказалось в 400 тыс. раз больше, чем сообщалось до этого.

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