Хавбек сборной Бразилии Клаудиньо станет игроком «Зенита» 12 августа

Санкт-Петербург, 11 августа. Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы хавбека сборной Бразилии Клаудиньо, сообщил, что в четверг футболист подпишет контракт с петербургским «Зенитом».

«Клаудиньо завтра (в четверг, 12 августа. — Прим. Ред.) подпишет контракт с «Зенитом», — передает слова представителя полузащитника Sport24.

Сине-бело-голубые 7 августа объявили о договоренности касательно трансфера Клаудиньо из «Ред Булл Брагантино». Футболисту оставалось пройти медицинское обследование и подписать контракт.

В сборной Бразилии 24-летний футболист сыграл в шести матчах олимпийского турнира и помог завоевать золото Игр в Токио.

Ранее сообщалось, что «Рома» возобновила интерес к форварду сборной Ирана и «Зенита» Сердару Азмуну. Итальянцам очень нужен форвард основы после ухода из клуба боснийского нападающего Эдина Джеко.