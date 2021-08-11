Президент Ирана представил парламенту список кандидатов в кабинет министров

Тегеран, 11 августа. Президент Ирана Эбрахим Раиси представил в парламент предложение о составе нового кабинета министров.

На пост главы МИД выдвинут специальный помощник спикера Меджлиса Хосейн Амир Абдоллахиян, имеющий докторскую степень в области международных отношений. Ранее он занимал должность заместителя министра иностранных дел по вопросам Ближнего Востока и Африки, был послом Ирана в Бахрейне с 1986 по 1989 годы, работал помощником главы специального управления МИД по делам Ирака, а позже возглавил этот орган.

На должность министра обороны предложен бригадный генерал Мухаммад-Реза Караи Аштиани. После окончания Университета имама Али он служил в 23-й дивизии специального назначения ВС Ирана. С 1988 года был заместителем начальника штаба вооруженных сил страны, а с 2005-го является заместителем командующего армией и рассматривается в качестве его преемника.

Руководителем министерства информации и национальной безопасности, главного разведывательного органа страны, Раиси предложил назначить Ходжатолеслама Исмаила Хатиба, бывшего в прошлом одним из сотрудников судебной власти страны.

Кандидатом на пост министра юстиции назван Амин-Хосейн Рахими, являющийся замминистра человеческих ресурсов. Он имеет степень магистра общественного права в Тегеранском университете и ранее также занимал ряд важных должностей, включая пост заместителя главы судебной власти.

В качестве министра энергетики предложен Али Акбар Мехрабиан, с 2007 по 2011 годы бывший главой министерства горнодобывающей промышленности. Он покинул этот пост после объединения его ведомства с министерством торговли. Мехрабиан имеет степень магистра экономических наук Тегеранского университета.

На должность министра внутренних дел выдвинут генерал-майор Ахмад Вахиди. Ранее он был командующим подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Ирана. В 2007 году Вахиди был объявлен в международный розыск, однако Исламская республика отказалась его выдавать.

El Gral. Ahmad Vahidi es el nuevo Ministro del Interior de Iran....con captura ordenada por la justicia argentina y “alerta roja” internacional de INTERPOL, por el atentado contra la AMIA de 1994.... pic.twitter.com/AJhNMPxCfa — Diego Ramiro Guelar (@diegoguelar) August 11, 2021

Прочими кандидатами в списке стали:

Министерство экономики и финансов — Сейед Эхсан Хандози;

Министерство образования — Хоссейн Багголи;

Министерство связи и информационных технологий — Исса Зарепур;

Министерство здравоохранения — Бахрам Айноллахи;

Министерство труда и социальной защиты — Ходжат Абдолмалеки;

Министерство сельского хозяйства — Сейед Джавад Садатинеджад;

Министерство культурного наследия — Эзатулла Заргами;

Министерство нефти — Джавад Оджи;

Министерство дорог и городского развития — Ростам Гасеми.

115 Officials including presidents, foreign ministers, parliament speakers, special envoys and representatives from 73 countries entering Tehran airports to attend the inauguration ceremony of Iran New president.#Iran_Presidential_Inauguration#تحلیف pic.twitter.com/dHKt6NdEG4 — madmazel ???????? PersianVersian (@MadmazelP) August 5, 2021

Эбрахим Раиси, одержавший победу на президентских выборах в июне, принес присягу парламенту 5 августа в ходе церемонии, на которую были приглашены представители более 50 государств. После этого он заявил, что новый состав правительства будет представлен на обсуждение раньше определенного законодательством срока и уже 8 августа предложил две кандидатуры.

На пост первого вице-президента был назначен начальник штаба по исполнению указаний духовного лидера государства Мохаммад Мохбер, бывший губернатор провинции Хузестан, а главой администрации — экс-руководитель иранского управления тюрем Голамхосейн Исмаили.