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Врач Скорпилева рассказала о сроках появления коллективного иммунитета к COVID-19

  /   Обновлено: 11 августа 2021 23:11
Общество
Врач Скорпилева рассказала о сроках появления коллективного иммунитета к COVID-19
Министерство здравоохранения Новгородской области  / 

Выработка коллективного иммунитета к COVID-19 естественным путем заняла бы от 7 до 10 лет. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. В разговоре с ФАН врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, врач Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева прокомментировала эту новость. 

По мнению медицинского эксперта, вакцина от коронавируса играет значительную роль в формировании коллективного иммунитета. Более того, вакцинация прямо отражается на сроках его появления.           

«Если вы успеете за полгода вакцинировать 76% людей, то сроки будут сокращены в разы. Но эти задачи нереальны из-за отсутствия активности среди граждан. В Санкт-Петербурге нет и 60%, даже с учетом переболевших», — говорит собеседник ФАН.

Врач Скорпилева высказалась о сроках установки коллективного иммунитета к Covid-19
Невские Новости  / Кирилл Конторщиков

Иммунолог обращает внимание и на то, что антитела через некоторое время исчезают, поэтому требуется повторная вакцинация.   

«Не стоит забывать, что антитела все удерживают по-разному: у кого-то они уходят чуть быстрее, у кого-то — медленнее. Нужна ревакцинация. На формирование коллективного иммунитета должно уйти хотя бы полтора или два года. Но с вакцинацией это будет, естественно, быстрее, нежели иммунитет, приобретенный после перенесенного заболевания», — отметила Скорпилева.

Появление новых мутаций коронавирусной инфекции заставило ученых задуматься о том, есть ли необходимость изменять состав вакцин. Причем ранее в Роспотребнадзоре отметили, что такой поворот событий возможен. Есть ли в этом необходимость, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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