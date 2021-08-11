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«Запад несет хаос и разруху»: депутат ГД Вострецов опроверг публикацию BBC о Ливии

  /   Обновлено: 11 августа 2021 18:37
Африка
«Запад несет хаос и разруху»: депутат ГД Вострецов опроверг публикацию BBC о Ливии
Федеральное агентство новостей  / 

Общественный и политический деятель, депутат Госдумы Сергей Вострецов опроверг данные из расследования BBC, в котором россиянам приписывают работу в Ливии.

В эксклюзивном интервью для Федерального агентства новостей политик объяснил, какие интересы преследуют иностранные пропагандисты, вбрасывая в информационное поле очередные антироссийские материалы. Вострецов уверен, что за британским изданием стоят США, заинтересованные в дискредитации нашей страны:

«Есть войны экономические, есть настоящие, а есть информационные. Против России как раз идет информационная. Кто ее ведет? Ведут люди, которые конкурируют с нами за ресурсы. США влезли на Ближний Восток, чтобы контролировать нефть и газ. В этой сфере они видят Россию в роли главного соперника. Понятно, что они будут пытаться любым способом выбивать нас из региона».

«Запад несет хаос и разруху»: депутат ГД Вострецов опроверг публикацию BBC о Ливии
Global Look Press  / Konrad Wothe/imageBROKER.com

Депутат напомнил, что Запад не единожды дестабилизировал государства, богатства которых хотел заполучить, после чего уходил, перекладывая вину на других:

«До вторжения Запада Ливия была нормальным процветающим государством, как и многие другие ближневосточные страны. А сейчас нас пытаются сделать крайними. Помните, когда СССР уходил из Афганистана, мы им оставили фабрики, больницы, школы. А США что после себя оставили? Хаос и разруху. Россия никогда никого не захватывала, а пыталась защищать слабых и нести цивилизацию. Многие страны держатся за Россию и верят в нее. Ливия в их числе. Запад это не устраивает, и они нас подсиживают».

Представитель Госдумы считает, что западные журналисты занимаются фабрикацией по причине отсутствия реальных фактов, которые могли бы подтвердить приписываемые России и ее гражданам нарушения.

«У ангажированных СМИ нет ни одного правдивого аргумента. Поэтому, чтобы очернить Россию они и прибегают к фейкам и клевете. Кто больше всего несет разрушения, и кто заинтересован рынками сбыта — тот и устраивает провокации. Война информационная против нас велась, ведется, и будет вестись. Но у России впереди светлое будущее, и они это понимают. Непонятно только, на что надеются, клепая эти псевдорасследования», — заключил Вострецов.

Ранее BBC опубликовало «расследование», в котором «ЧВК Вагнера» бездоказательно приписывают деятельность на территории Ливии. Однако международная редакция Федерального агентства новостей провела тщательный анализ материала и установила, что он соткан из клеветы и слухов, распространяемых в соцсетях. Детальный антироссийского вброса появится на сайте ФАН в ближайшее время

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ливия африка
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