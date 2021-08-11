«Запад несет хаос и разруху»: депутат ГД Вострецов опроверг публикацию BBC о Ливии

Общественный и политический деятель, депутат Госдумы Сергей Вострецов опроверг данные из расследования BBC, в котором россиянам приписывают работу в Ливии.
В эксклюзивном интервью для Федерального агентства новостей политик объяснил, какие интересы преследуют иностранные пропагандисты, вбрасывая в информационное поле очередные антироссийские материалы. Вострецов уверен, что за британским изданием стоят США, заинтересованные в дискредитации нашей страны:
«Есть войны экономические, есть настоящие, а есть информационные. Против России как раз идет информационная. Кто ее ведет? Ведут люди, которые конкурируют с нами за ресурсы. США влезли на Ближний Восток, чтобы контролировать нефть и газ. В этой сфере они видят Россию в роли главного соперника. Понятно, что они будут пытаться любым способом выбивать нас из региона».
Депутат напомнил, что Запад не единожды дестабилизировал государства, богатства которых хотел заполучить, после чего уходил, перекладывая вину на других:
«До вторжения Запада Ливия была нормальным процветающим государством, как и многие другие ближневосточные страны. А сейчас нас пытаются сделать крайними. Помните, когда СССР уходил из Афганистана, мы им оставили фабрики, больницы, школы. А США что после себя оставили? Хаос и разруху. Россия никогда никого не захватывала, а пыталась защищать слабых и нести цивилизацию. Многие страны держатся за Россию и верят в нее. Ливия в их числе. Запад это не устраивает, и они нас подсиживают».
Представитель Госдумы считает, что западные журналисты занимаются фабрикацией по причине отсутствия реальных фактов, которые могли бы подтвердить приписываемые России и ее гражданам нарушения.
«У ангажированных СМИ нет ни одного правдивого аргумента. Поэтому, чтобы очернить Россию они и прибегают к фейкам и клевете. Кто больше всего несет разрушения, и кто заинтересован рынками сбыта — тот и устраивает провокации. Война информационная против нас велась, ведется, и будет вестись. Но у России впереди светлое будущее, и они это понимают. Непонятно только, на что надеются, клепая эти псевдорасследования», — заключил Вострецов.
Ранее BBC опубликовало «расследование», в котором «ЧВК Вагнера» бездоказательно приписывают деятельность на территории Ливии. Однако международная редакция Федерального агентства новостей провела тщательный анализ материала и установила, что он соткан из клеветы и слухов, распространяемых в соцсетях. Детальный антироссийского вброса появится на сайте ФАН в ближайшее время