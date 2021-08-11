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Александр Малькевич высоко оценил труд создателей российской кинодрамы «Солнцепек»

  /   Обновлено: 11 августа 2021 17:50
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Общество
Александр Малькевич высоко оценил труд создателей российской кинодрамы «Солнцепек»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 11 августа. Журналист и член Общественной палаты России Александр Малькевич высоко оценил труд создателей отечественного фильма «Солнцепек», премьера которого состоится 12 августа.

Предпремьерный показ кинодрамы российского режиссера Михаила Вассербаума пройдет в Петербурге 11 августа. Кинокартина посвящена событиям 2014 года в Луганске.

По словам Малькевича, картины, повествующие о недавних событиях в России, крайне важны и актуальны, поскольку сейчас кинохудожники любят снимать преимущественно исторические фильмы. Он признался, что за последнее время, помимо картин «Шугалей», «Шугалей-2» и «Турист», смог вспомнить разве что «Балканский рубеж» — фильм, который рассказывает о реальных событиях в новейшей российской истории.

«Поэтому режиссеры, которые берутся за такой труд, заслуживают самых высоких и добрых слов. Снимать такое сложно, потому что кровоточит рана, и у многих людей там родные, близкие, друзья. Многие беженцы сейчас находятся в России. Многие пытаются заболтать те события, и я понимаю, что реакция критиков может быть сложной, поскольку не все готовы к очень жесткому, жестокому кино про наши дни», — объяснил журналист.

Тем не менее, снимать подобные фильмы нужно, для этого требуется субсидированная государственная поддержка, подчеркнул Малькевич. В настоящее время в России подобные проекты реализуют патриотично настроенные кинематографисты и деятели культуры, а господдержка им, как правило, не оказывается.

«Это не очень хорошо. Фильм важный, тема острая, и я надеюсь, что мы совместными усилиями столкнем камень с горы», — резюмировал эксперт.

Новый трейлер фильма «Солнцепек» ранее вызвал бурную реакцию в социальных сетях. Видеоролик опубликовали на официальном сайте кинокартины. В комментариях пользователи признались, что подобного фильма о событиях в Донбассе ждали в течение семи лет.

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фильм солнцепек малькевич
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