Культуролог Пархоменко предложил россиянам клясться на Конституции образца 2020 года

Российская Конституция образца 2020 года со временем может стать «новым сакральным» для каждого гражданина нашей страны. Об этом в интервью ФАН заявил политолог и культуролог Андрей Пархоменко.

В Туркменистане, где запрещены практически все популярные мировые сервисы, в том числе Facebook, YouTube и Twitter, власти требуют от своих граждан при подключении интернета произносить клятву на Коране, что те не будут пользоваться VPN, позволяющей обойти блокировки. Эксперт в области культурологии пояснил, насколько эффективна подобная практика, возможно ли ее применение в России.

«Вопрос сложный, и, прежде всего, потому, что, в отличие от Туркменистана, РФ — многоконфессиональное государство, где нет одной главенствующей религии с единственной священной книгой, на которой можно было бы поклясться, — подчеркнул Пархоменко. — Подобная практика для XXI века интересная, поскольку соединяет в себе технологии и традиции. Первые опасны тем, что привносят экстремизм в жизнь людей, а вторые борются с ними путем мобилизации корневых устоев общества, прошедших проверку столетиями».

Культуролог заявил, что прежде чем вводить в Россию практики, подобные туркменским, следует сначала определить, какие «корневые устои» есть в нашей стране, существуют ли они вообще.

«Потому что для граждан Туркменистана клятва на Коране, я убежден, это не просто какой-то перфоманс или прикол — это действительно серьезный акт, который для их системы ценностных координат является значимым, — заметил политолог. — Если они после такого начнут пользоваться экстремистскими сайтами, то будут как минимум чувствовать себя клятвопреступниками. Возможно, я слишком обобщенно представляю себе нравы населения этой страны, но у меня нет под рукой социологии, и я не могу сказать ничего точнее».

В России же, по словам собеседника ФАН, совсем иная ситуация: здесь люди, которые причисляют себя к православным чаще всего не ходят в церковь и не соблюдают пост.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

«А это уже нарушение канона, — подчеркнул Пархоменко. — Так что и клятву, данную на Библии, наши русские православные могут предать, поскольку не столь сильно погружены в христианский канон. Кроме того, у нас есть и другие религии, что затрудняет применение клятв при разрешении всякого рода правовых и административных вопросов».

Соломоновым решением, по мнению культуролога, могла бы стать клятва на российской Конституции в редакции 2020 года — той самой, которая была принята на всенародном голосовании, которая утверждает примат национальных интересов РФ над международными договорами.

«Поскольку это голосование было самым честным и кристально чистым за всю историю существования российской государственности, можно смело использовать обновленный Основной закон в качестве священной книги, которая дорога каждому россиянину вне зависимости от его религиозных воззрений, — убежден политолог. — Так что идея клясться на такой Конституции кажется мне чудесной. Если она будет реализована, мы увидим зарождение новой корневой традиции, которая вскоре принесет побеги. Думаю, не будет преувеличением сказать, что таким образом мы производим так называемое «новое сакральное».

Именно тогда, убежден собеседник ФАН, Конституция утвердится не просто в качестве набора лозунгов на бумаге, а как свод внутренних и моральных правил, подчиняться которым каждый гражданин будет почитать за честь.

«Она станет не просто психологическим, но и духовным явлением», — резюмировал Пархоменко.

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