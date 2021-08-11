Слухи со злым умыслом: депутат Федоров назвал чушью расследование BBC о Ливии

Депутат Государственной думы, действительный госсоветник РФ Евгений Федоров назвал информационной войной обнародованное британским агентством BBC расследование, в котором якобы раскрыли масштаб операции «ЧВК Вагнера» в Ливии.

За основу материала журналисты взяли некий планшет, оставленный, по их уверениям, одним из российских бойцов под Триполи еще весной 2020 года. По словам Федорова, людям и обществу необходимо помнить, что сейчас защиты от лжи нет. Россиянам же нужно понимать, что третьи стороны будут лгать, причем внаглую.

«Относиться ровно так, как к этому относились наши деды и прадеды, а именно за распространение слухов и недостоверных данных в случае войны был расстрел. Сейчас не военные условия, поэтому к этому надо просто относиться именно как к слухам, которые распространяются со злым умыслом, потому что это конкуренция наций, это борьба с Россией, это информационная война. И людям надо это объяснять», — подчеркнул депутат.

Авторы расследования утверждают, что в «найденном» планшете находились карты линии фронта на русском языке и позывные. Британское агентство добавило, что также имеет предоставленный источником из ливийской разведки список военной техники, которую якобы запрашивали россияне.

Однако Евгений Федоров усомнился в реальности озвученной информации, поскольку электронное устройство является ненадежным и спорным доказательством. Получается, журналисты BBC предлагают мировому сообществу поверить на слово, что некую портативную технику не только нашли в Триполи спустя более года после весны 2020-го, но и спокойно вывезли потенциальный вещдок из Ливии в Лондон.

«Придумывают планшет, придумывают какую-то чушь по поводу найденного планшета, который, естественно, кто-то изготовил, подбросил, набил туда то, что посчитал нужным. Может, просто нашли планшет мафиози из Ливии. Это используют для информационной войны. Сама по себе это технология войны обмана», — разъяснил депутат.

Федеральное агентство новостей тщательно изучило приводимые в расследовании британского издания аргументы и выяснило, что журналисты BBC в очередной раз опубликовали ложную информацию и неоднократно разоблаченные фейки. Редакция ФАН подготовила подробный разбор «аргументов и фактов» западного СМИ.

«Да, обязательно», — ответил Евгений Федоров на вопрос журналиста, ознакомится ли он с расследованием Федерального агентства новостей, в том числе о работе BBC.

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей связал публикацию расследования британской компании с очередным заседанием ООН или другой структуры. По его мнению, накануне международных встреч обычно и вбрасывают «слепленные на скорую руку фейки».