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Протасевич признался, что не стоял у истоков Nexta
Политика
Протасевич признался, что не стоял у истоков Nexta
Global Look Press  /  facebook.com/pr0tez

Минск, 11 августа. Один из основателей признанного в Белоруссии Telegram-канала Nexta Роман Протасевич признался, что ресурс получился «с песенки». Об этом он рассказал в интервью.

Роман Протасевич в беседе с RT поделился воспоминаниями, как присоединился к Nexta. По словам сооснователя, он не стоял у истоков Telegram-канала. Протасевич присоединился к проекту, когда белорусского журналиста Владимира Чуденцова арестовали на границе. Представитель СМИ пытался покинуть родную страну и уехать в Польшу.

«До этого времени, в принципе, я не имел никакого отношения к проекту», — рассказал Протасевич.

Сооснователь ресурса знал о существовании Nexta и о его политическом назначении. По его словам, все получилось «с песенки».

«Это был кавер на группу «Сплин», кажется. И как раз тогда эта вот группа школьников-подростков — она и называлась Nexta. И оттуда все это и пошло», — рассказал историю создания проекта собеседник издания.

Позднее канал перерос в серьезный проект на YouTube, а затем — в Telegram-канал. Тогда мессенджер только набирал популярность, но о нем все знали, вспоминает Протасевич.

Сооснователь Nexta содержится в Минске под домашним арестом. Протасевич ранее объявил о запуске нового медиапроекта под собственным брендом. Намерения «наполеоновские», отметил он.

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telegram-канал nexta протасевич
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