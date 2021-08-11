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Кинорежиссер Александр Коробко предложил Татьяне Булановой дойти до президента
Общество
Кинорежиссер Александр Коробко предложил Татьяне Булановой дойти до президента
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov / Russian Look

Отстаивая свое право на участие в региональных выборах, Татьяне Булановой стоит дойти и до президента, если это необходимо, считает российский кинорежиссер, телевизионный продюсер и журналист Александр Коробко. Об этом он заявил в ходе беседы с корреспондентом ФАН.

Недопуск известной певицы до выборов в городской парламент Санкт-Петербурга возмутил ряд отечественных артистов и общественных деятелей. Многие посчитали такое решение несправедливым и посоветовали Булановой не оставлять борьбу за свои идеи. С этим мнением солидарен и Александр Коробко, который отмечает, что на проблемы такого рода не следует реагировать радикально.

«Политическая и историческая жизнь — это борьба. <…> Странно ожидать, что не будет борьбы. И здесь наше законодательство, и все балансы, и противовесы, которые существуют, дают возможность Татьяне совершенно законным путем добиваться своего. Просто это нужно делать не в формате войны, а в формате борьбы, но по всем правилам. Надо понимать, что то, что она предлагала (инициатива «Ленинградская надбавка». — Прим. ФАН), совершенно вписывается в модель нашего государства. До тех пор, пока что-либо делается не радикальным и противогосударственным путем, а таким, как Татьяна хотела, это заслуживает поддержки», — сказал известный режиссер.

Кинорежиссер Александр Коробко предложил Татьяне Булановой дойти до президента
Федеральное агентство новостей  / Елизавета Мурашева

По мнению Коробко, певица обязательно получит поддержку людей, если будет действовать грамотно и не позволит использовать свою фигуру для неправильной повестки. К слову, на стороне звездного кандидата от партии «Родина» уже сейчас находятся 100 тысяч горожан, которые одобрили ее предложение по увеличению пенсий жителям Петербурга.

«Я думаю, что ей надо подавать в суд, конкретно и грамотно защищать свои интересы, а если нужно, то дойти вплоть до президента. Считаю, что Татьяна человек яркий, и как раз ее вокальные данные, не сочтите за каламбур, дают возможность достаточно громко заявить о себе без какого-то радикализма. Здесь надо таким образом действовать и не сдаваться. <…> Родина — очень сакральное понятие, даже в названии партии оно ко многому обязывает. Поэтому будем надеяться, что Татьяне удастся добиться своего, достучаться, потому что то, что она предлагает, очень важно», — заключил Александр Коробко.

Ранее кинорежиссер назвал инициативу Булановой минимальной и скромной просьбой, которая назрела не только в Северной столице. По его мнению, крайне низкие пенсии и зарплаты граждан являются угрозой национальной безопасности страны.

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