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«Есть поддержка в народе»: Бабич высказался о регистрации Шугалея на выборы в ЗакС

  /   Обновлено: 11 августа 2021 17:46
Общество
«Есть поддержка в народе»: Бабич высказался о регистрации Шугалея на выборы в ЗакС
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Санкт-Петербург, 11 августа. Политический обозреватель Дмитрий Бабич рассказал об отношении к кандидату в депутаты ЗакСа от партии «Родина» Максиму Шугалею. Он уверен, что социолог соберет большую поддержку.

Пока рано говорить о том, как сложится работа главы Фонда защиты ценностей в Законодательном собрании, однако некоторые его высказывания внушают доверие. Таким мнением поделился политолог Бабич в беседе с корреспондентом iReactor.

«Надо еще посмотреть, насколько эффективен будет Шугалей, насколько он способен в условиях города проявить себя. Мне импонируют некоторые его высказывания, например, высказывания про Олимпиаду. Мне импонирует само название «Фонд защиты национальных ценностей», — отметил эксперт.

Бабич уверен, что социолога уже поддерживает большое количество людей. Многим импонируют и его заявления о том, что он в первую очередь планирует в политике отстаивать интересы простых граждан. По мнению эксперта, доверие вызывает открытая жизнь Шугалея, а именно история, которую он пережил, и фильм, который о нем сняли.

«Все-таки люди голосуют не только за профессионалов, люди голосуют за человека. И сама его патриотическая позиция вызывает симпатию. Мне кажется, что у него есть достаточная поддержка в народе», — заключил собеседник издания.

Сам Шугалей после регистрации на выборы коротко описал свои дальнейшие действия. Социолог отметил, что планирует в ближайшее время провести точечную» работу с населением, чтобы на основе их просьб построить свою программу.

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