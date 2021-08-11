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Правительство не будет субсидировать продажи электрокаров в России
Экономика
Правительство не будет субсидировать продажи электрокаров в России
Федеральное агентство новостей

Москва, 11 августа. Российские власти не заложили бюджетных денежных средств на субсидирование реализации электрифицированных автомобилей на территории страны.

Денежные средства удалось выделить только в рамках софинансирования строительства зарядных станций, производства машин и аккумуляторов. Заложенная из бюджета и ФНБ сумма составит 50 млрд рублей до 2024 года. Для льготного лизинга и кредитования потребуется 14,9 млрд рублей. Власти намерены собрать деньги путем повышения утильсбора на автомобили, передает «Коммерсантъ».

В данном случае скидки на российские транспортные средства будут выплачивать покупатели импортных или недорогих электромобилей. Дополнительным источником окажутся ввозные пошлины на экологически чистые машины, что также отразится на росте стоимости автомобилей.

Директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян ранее сообщил, что Белоруссия направила предложение в Евразийскую экономическую комиссию, которое затрагивает продление действия нулевой ставки импортной пошлины на электрифицированные машины до 31 декабря 2023 года.

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