Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 августа 18:51
18:51
Общество
Доктор Мясников заявил о международном признании вакцины «Спутник V»
18:51
Происшествия
ДТП с двумя машинами и автобусом произошло в Крыму на трассе Симферополь — Евпатория
18:48
Общество
На агровыставке в Челябинске можно будет привить животных от коронавируса
18:46
Спорт
Хабиб Нурмагомедов занялся в Дагестане производством овечьего сыра
18:43
Общество
Не ломать копья: оперный певец Самсонов уверен, что в ситуации Булановой разберутся
18:41
Происшествия
Суд приговорил бизнесмена из «лондонского списка» к колонии за мошенничество
18:40
Общество
Брендом Липецкой области станет донской осетр
18:39
Армия
Аналитики EurAsian Times указали на связь российско-китайских учений и маневров НАТО
18:39
Происшествия
Трое в масках связали скотчем и ограбили бизнесмена в его доме под Москвой
18:36
Общество
Петербургский стандарт: застройщиков обяжут сдавать жилье в комплекте с соцобъектами
Все новости

ФСБ рассекретила данные о службе русских эмигрантов в карательном батальоне СС
Армия
ФСБ рассекретила данные о службе русских эмигрантов в карательном батальоне СС
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 11 августа. Федеральная служба безопасности России опубликовала документы, свидетельствующие об участии эмигрантов и бывших советских военнослужащих в карательном батальоне СС «Варяг».

Соответствующая информация опубликована на сайте спецслужбы в рубрике «Архивные материалы». Данные основаны на показаниях бывшего военнослужащего украинской роты особого полка СС «Варяг» Григория Бурбело, который активно принимал участие в карательных операциях на территории Югославии.

Специалисты ФСБ отметили, что некоторая часть русской эмиграции шла на сотрудничество с нацистами в годы Великой Отечественной войны. Так, командиром «батальона СС особого назначения» стал бывший офицер Русской императорской армии, эмигрант М. Семенов. Он руководил полком в ходе облав на югославские села, устраивал расстрелы местных партизан.

В создании полка «Варяг» принимали активное участие спецслужбы гитлеровской Германии. В него набирали советских военнопленных, которые проходили подготовку в специальном лагере.

Батальон расформировали в мае 1945 года, большую часть военнослужащих передали представителям Красной армии. Григорий Бурбело был признан виновным в измене Родине и приговорен к 25 годам заключения в исправительно-трудовом лагере с конфискацией имущества.

Ранее ФСБ рассекретила доказательства подготовки Японии к войне с СССР. Среди архивных материалов был найден приказ №70 частям 3-й армии, датируемый 9 августа 1938 года. Также спецслужба ФСБ опубликовала материалы о концлагерях нацистов в Восточной Пруссии, передает RT.

Вернуться назад

Все новости / Армия / ФСБ рассекретила данные о службе русских эмигрантов в карательном батальоне СС
фсб вов каратели
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru