ФСБ рассекретила данные о службе русских эмигрантов в карательном батальоне СС

Москва, 11 августа. Федеральная служба безопасности России опубликовала документы, свидетельствующие об участии эмигрантов и бывших советских военнослужащих в карательном батальоне СС «Варяг».

Соответствующая информация опубликована на сайте спецслужбы в рубрике «Архивные материалы». Данные основаны на показаниях бывшего военнослужащего украинской роты особого полка СС «Варяг» Григория Бурбело, который активно принимал участие в карательных операциях на территории Югославии.

Специалисты ФСБ отметили, что некоторая часть русской эмиграции шла на сотрудничество с нацистами в годы Великой Отечественной войны. Так, командиром «батальона СС особого назначения» стал бывший офицер Русской императорской армии, эмигрант М. Семенов. Он руководил полком в ходе облав на югославские села, устраивал расстрелы местных партизан.

В создании полка «Варяг» принимали активное участие спецслужбы гитлеровской Германии. В него набирали советских военнопленных, которые проходили подготовку в специальном лагере.

Батальон расформировали в мае 1945 года, большую часть военнослужащих передали представителям Красной армии. Григорий Бурбело был признан виновным в измене Родине и приговорен к 25 годам заключения в исправительно-трудовом лагере с конфискацией имущества.

Ранее ФСБ рассекретила доказательства подготовки Японии к войне с СССР. Среди архивных материалов был найден приказ №70 частям 3-й армии, датируемый 9 августа 1938 года. Также спецслужба ФСБ опубликовала материалы о концлагерях нацистов в Восточной Пруссии, передает RT.