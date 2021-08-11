Сенатор Косачев призвал Астану дать оценку «языковым патрулям» в Казахстане

Москва, 11 августа. Нужно потребовать от Казахстана предоставить реакцию на действия националистов против русскоязычных людей, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Сенатор призвал Астану дать оценку «языковым патрулям» в государстве. Радикалы устроили рейды по магазинам и госучреждениям, где проверяли использование казахского языка. Участники акций оказывали давление и на русскоговорящих граждан.

«Необходимо требовать от властей Казахстана дать оценку этим безобразным акциям доморощенных националистов, не имеющим ничего общего с добрососедским характером отношений между нашими странами и народами», — подчеркнул Косачев в беседе с РИА Новости.

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил о запланированной поставке истребителей Су-30СМ Астане. Самолеты стали основой в парке истребительной авиации ВВС Казахстана.