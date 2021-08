«Головорез, подонок и трус»: политики в США отреагировали на отставку мэра Нью-Йорка

В Нью-Йорке подошел к финалу политический скандал вокруг губернатора Эндрю Куомо. На фоне многочисленных обвинений в домогательствах он подал в отставку, но при этом не признал, что виновен. Согласно независимому расследованию, политик распускал руки в отношении бывших сотрудниц и часто сально шутил. Реакцию политического истеблишмента и что означает уход Куомо для Демократической партии международная редакция ФАН обсудила с главным научным сотрудником Института США и Канады РАН Владимиром Васильевым.

«Головорез, подонок и трус»

Отставка губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо вызвала смешанную реакцию. Большинство американских политиков поддержали решение и пожелали удачи его преемнице адвокату и представителю демпартии Кэти Хочул. Часть истеблишмента была удивлена отставке. Градоначальник был слишком весомой фигурой и даже намеревался участвовать в президентской гонке. Были и те, кто поблагодарил Куомо за его решение.

Одна из главных фигур по расследованию в сексуальных домогательствах генеральный прокурор штата Летиция Джеймс написала у себя в Twitter, что отставка «закрывает печальную главу для всего Нью-Йорка».

«Я благодарю губернатора Куомо за его вклад в развитие штата. Вступление в должность Хочул поможет Нью-Йорку вступить в новый день. Мы должны продолжать развивать уже достигнутый прогресс и улучшать жизнь ньюйоркцев», — написала она.

I thank Governor Cuomo for his contributions to our state.



The ascension of our Lieutenant Governor, Kathy Hochul, will help New York enter a new day.



We must continue to build on the progress already made and improve the lives of New Yorkers in every corner of the state. — NY AG James (@NewYorkStateAG) August 10, 2021

Преемница Куомо Хочул назвала решение политика «правильным поступком».

«Я согласна с решением губернатора Куомо уйти. Это правильный поступок, который отвечает интересам жителей Нью-Йорка. Как человек, который работал на всех уровнях правительства, я готова возглавить должность 57-го губернатора штата Нью-Йорк», — написала она в Twitter.

I agree with Governor Cuomo's decision to step down. It is the right thing to do and in the best interest of New Yorkers.



As someone who has served at all levels of government and is next in the line of succession, I am prepared to lead as New York State’s 57th Governor. — Kathy Hochul (@LtGovHochulNY) August 10, 2021

Еще одна яркая фигурантка по делу о домогательствах — демократка Юй-Лайн Ниу заявила, что будет настаивать на вынесении импичмента Куомо вне зависимости от решения суда. По ее мнению, важно лишить его права занимать государственные должности.

“Other members said that the process should undoubtedly go forward. Yuh-Line Niou, said on Twitter and in an interview that it was important for the legislature to hold the governor accountable, regardless of his intention to resign.” https://t.co/nuhcIs4dXa — Yuh-Line Niou (@yuhline) August 10, 2021

Член Сената штата Нью-Йорк Патрик Галливан поблагодарил Куомо за решение уйти в отставку и призвал расследовать и другие инциденты, связанные с мэром.

«Губернатор нарушил присягу и больше не может эффективно управлять страной. Женщины, которые выступили, заслуживают справедливости. Я считаю, что расследования поведения губернатора должны продолжать включать в себя сообщения о смертях в домах престарелых и ненадлежащее использование госслужащих для личной выгоды», — заявил он.

Некоторые искренне удивились отставке в силу того, что Куомо был слишком весомой фигурой в Демократической партии и политической жизни страны.

«Никогда не думал, что увижу этот день», — написал сенатор Джабари Бриспорт.

Never thought I'd see this day. — Jabari Brisport???? (@JabariBrisport) August 10, 2021

Ряд политиков не скупились на резкие обвинения в адрес Куомо, так сенатор Дафна Джордан назвала губернатора «головорезом, подонком и трусом».

«Его некомпетентность, преступность, сокрытие и коррупция должны быть расследованы местными, государственными и федеральными правоохранительными органами. Женщины, которых Куомо сексуально домогался и оскорблял, пришли поделиться своим опытом и привлечь его к ответственности — заслуживают нашего восхищения и справедливости в суде», — заявила она.

Депутат Ассамблеи штата Нью-Йорк Кит П. Браун также отметил, что администрация Куомо запомнилась огромным количеством «коррупционных скандалов».

«Абсолютная власть развращает абсолютно. Мы не можем допустить, чтобы смирение стало концом этой истории. Я полностью привержен продолжению поиска справедливости для жертв злоупотреблений и коррупции Куомо. Вы заслуживаете ответственности», — написал он.

Демографический и идейный сдвиг

В разговоре с корреспондентом ФАН главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал, что впервые заявления об отставке Куомо прозвучали еще в апреле этого года. Мэр был «старой гвардией, традиционным демократом эпохи Клинтона и Кенеди», и то, что произошло сейчас, наглядно демонстрирует изменение конфигураций в руководстве Демократической партии.

«Те сдвиги, которые произошли, требуют в этом ключевом для демократов штате поставить другого человека. Возможно, это будут представители этнических меньшинств, хотя Куомо тоже имеет итальянские корни, но все равно он считается классическим белым. Будет ли это латиноамериканец или афроамериканец сказать сложно. Сейчас его обязанности исполняет вице-губернатор, женщина, и не исключено, что будет выдвинуто и гендерное начало. В Нью-Йорке очень сильны левые и это может тоже сыграть свою роль. Речь идет о сдвиге в партии: об отходе от традиционной модели и приходе к новой — новым демократам, то ли левым, то ли представителям ЛГБТ-сообщества, то ли представителям этнических меньшинств я бы даже не исключал членов организации Black Lives Matter», — заявил эксперт.

youtube.com / Pravda

По мнению Васильева, в целом от политика было «ни холодно ни жарко», потому что Нью-Йорк считается оплотом демократов, и кто бы там ни был у власти — это «столпы демократической партии». При этом потенциал Куомо, с точки зрения национальной фигуры, был уже исчерпан, и республиканцам было бы даже спокойнее с ним во главе штата, потому что было понятно, что от него ждать.

«Губернаторы Нью-Йорка традиционно считались политическими тяжеловесами и претендовали на самые высокие уровни власти. Сейчас лидером является Чак Шумер, а он сенатор от штата Нью-Йорк. И я не исключаю тот факт, что сегодня стратеги партии всерьез думают о выборах 2024 года. Байден вряд ли будет участвовать, Харрис тоже себя не сильно показала, так что выдвижение молодых и талантливых — это знак президентских выборов 2024 года. Но главное — это демографический и идейный сдвиг в рядах самой партии», — заключил американист.

Неподобающее поведение

В сексуальных домогательствах 63-летнего Куомо обвинили сразу 11 женщин, в том числе сотрудницы его офиса. 3 августа генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс опубликовала отчет сторонних юристов, которые подтвердили заявления о неподобающем поведении со стороны губернатора. Многие из опрошенных американок заявили, что он, позволял себе целовать их, трогать за грудь, сажать на колени и делать неприличные замечания. После публикации расследования президент США Джо Байден объявил, что Куомо стоит уйти в отставку. Сам мэр не признал себя виновным и назвал дело «политически мотивированным».