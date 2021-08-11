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Жителей Брянской области осудят за торговлю смертельно опасным алкоголем
Происшествия
Жителей Брянской области осудят за торговлю смертельно опасным алкоголем
pixabay.com  / 

Брянск, 11 августа. На скамью подсудимых в Новозыбкове Брянской области посадили двоих местных жителей, обвиняемых в продаже контрафактных сигарет и смертельно опасного алкоголя. О произошедшем сообщили в пресс-службе управления СК.

Исходя из версии следователей, в сентябре прошлого года подельники приобрели более двухсот бутылок с сомнительными спиртными напитками и 298 пачек сигарет. Эти товары они продавали другим жителям Новозыбкова с сентября 2020 года по март 2021 года. Торговцев разоблачили сотрудники управления экономической безопасности УМВД.

Как выяснилось в ходе экспертизы, в алкогольной продукции, которую распространяли злоумышленники, были обнаружены опасные для жизни и здоровья потребителей ацетон, ацетальдегид, этилацетат и метанол. В случае, если вина обвиняемых будет доказана, их могут отправить в колонию сроком на шесть лет.

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