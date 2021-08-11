Глава Марий Эл посетил Маргосфилармонию накануне открытия

На новой сцене Марийской государственной филармонии имени Эшпая совсем скоро пройдут первые концерты. В залах уже полным ходом репетируют. Как передает «МедиаПоток», творческие коллективы с энтузиазмом оттачивают свое мастерство в новых помещениях.

Строительство Маргосфилармонии началось в 2014 году, но в связи с недостаточным финансированием реализацию проекта приостановили. Глава Марий Эл Александр Евстифеев неоднократно поднимал вопрос о завершении строительства в Совете Федерации, а также на заседаниях оргкомитета по подготовке к празднованию 100-летия республики.

В итоге решить проблему удалось с помощью национального проекта «Культура», реализуемого по инициативе президента России Владимира Путина, по направлению «Реновация государственных и муниципальных учреждений культуры». Было потрачено более 650 млн рублей.

Накануне открытия в новом здании Марийской государственной филармонии имени Эшпая Евстифеев осмотрел концертный и репетиционные залы, а также другие помещения. Глава региона пообщался с артистами, отметив, что долгие годы Маргосфилармония вела свою культурно-просветительскую деятельность на арендуемых площадках других театральных учреждений.

«Завершил свое существование еще один долгострой. Теперь это законченный строительством объект, который начинает полноценную жизнь. Восемь десятилетий филармония республики жила на съемных площадках, была квартирантом. Думаю, это прошлое можно забыть, и все, что сегодня происходит и будет происходить в пятницу во время официального открытия филармонии, должно дать вдохновение, желание работать и развиваться. Успехов вам», — пожелал Евстифеев творческим коллективам.

Артисты поблагодарили главу Марий Эл за личное участие и помощь в решении многолетней проблемы.

«Конечно, эти условия не сравнимы с теми, в которых мы работали. Свой зал — это здорово. Здание находится на набережной, в таком живописном месте. Сейчас у нас есть уютные гримерки, отличные репетиционные залы. Когда заходишь в новое здание, переступаешь порог, начинается полет фантазии», — не скрывая эмоций, обратились артисты к Евстифееву.

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«Театр — это не только стены, хотя, конечно, нужны хорошая сцена, акустика, гардероб и так далее. Главное — нужен коллектив, готовый работать не с рядовым репертуаром, а репертуаром, который нравится своему зрителю. И сегодня в филармонии у нас есть такие коллективы. Они работают, проводят репетиции. Им есть, куда развиваться. Есть школа, есть поколение состоявшихся артистов. Они могут набирать молодежь, демонстрировать, как нужно работать, как можно показать свою творческую индивидуальность. А то, что в Марий Эл у работников искусства есть творческая индивидуальность, никто в стране не сомневается. Хочу напомнить, что год назад завершился Год театра в Российской Федерации, и тогда было подсчитано, что Марий Эл — третий субъект РФ по посещаемости театральных учреждений на тысячу человек. Для нас это означает одно — для того, чтобы такие позиции сохранять, нужно не стоять на месте, а быстро бежать. Место для творческого забега — это новое здание филармонии», — сказал Александр Евстифеев.​

Глава Марий Эл подчеркнул, что в этом здании трудятся пять профессиональных коллективов, которые, несмотря ни на что, смогли сохранить и преумножить свой творческий потенциал.