Директор Фонда памяти группы Дятлова умер от коронавируса

Москва, 11 августа. Стало известно о смерти главы Общественного Фонда памяти группы Дятлова Юрия Кунцевича от последствий коронавируса.

Как сообщает ТАСС, факт его кончины подтвердила супруга.

«Да, умер, коронавирус», — заявила женщина.

Фонд памяти группы Дятлова был создан Кунцевичем 20 лет назад. Ежегодно там проводились мероприятия, посвященные расследованию загадочной гибели туристов на Северном Урале. В 2019 году фонд подал в СК РФ просьбу о возобновлении разбирательства. Кроме того, Кунцевич направил письмо в администрацию Екатеринбурга, потребовав запретить эксгумацию тел погибших на перевале до возбуждения уголовного дела.

Группа Дятлова при невыясненных обстоятельствах погибла в феврале 1959 года в окрестностях горы Отортен. Речь идет о девяти лыжниках турклуба Уральского политехнического института: пяти студентах, трех инженерах и инструкторе туристической базы.

Ранее сообщалось, что на месте гибели тургруппы исследователи обнаружили вещи, которые не принадлежали погибшим.