«Нужно дружить»: в НОК Украины не видят ничего плохо в фото Магучих и Ласицкене

Киев, 11 августа. Вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Игорь Лысов прокомментировал скандал, вызванный снимком прыгуньи в высоту Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене.

«Я считаю, что спорт — вне политики. Нужно дружить друг с другом. Не виноваты спортсмены, что такое творится в политике», — сказал представитель НОК Украины в интервью «Стране».

Легкоатлетки сфотографировалась с флагами Украины и Олимпийского комитета России (ОКР) по окончании соревнований на токийской Олимпиаде. Ласицкене завоевала золото Игр, Магучих — бронзовую награду. Многие украинские болельщики и ряд политиков высказали недовольство из-за совместной фотографии и обрушились с критикой в адрес спортсменки.

Сборная Украины на летних Играх-2020 завоевали одну золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых наград. В активе российских атлетов 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.