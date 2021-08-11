Мезоциклон принесет сильные дожди в южные регионы России

Москва, 11 августа. Опасные погодные условия ожидаются на юге России из-за влияния мезоциклона, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Мезоциклон представляет собой компактный циклон с большой энергий, который распространяет свое влияние на сотни километров. Его негативные последствия будут сказываться в течение трех суток. Мезоциклон сформирует опасную погоду в Краснодарском крае, Ростовской области, Адыгее и на Черноморском побережье.

«В Крыму очень сильный дождь и это уже опасное явление, это превышает пороговое значение для Крыма. Крупный ветер, град, гроза, ветер до 25 м/с», — предупредил Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Вильфанд также рассказал о погоде в Москве. Синоптическая осень начнется в столице в третьей декаде августа и продлится до середины сентября. После 15 октября в Москве начнется сезон «предзимья», отметил специалист.