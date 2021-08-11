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11 августа 18:51
18:48
Общество
На агровыставке в Челябинске можно будет привить животных от коронавируса
18:46
Спорт
Хабиб Нурмагомедов занялся в Дагестане производством овечьего сыра
18:43
Общество
Не ломать копья: оперный певец Самсонов уверен, что в ситуации Булановой разберутся
18:41
Происшествия
Суд приговорил бизнесмена из «лондонского списка» к колонии за мошенничество
18:40
Общество
Брендом Липецкой области станет донской осетр
18:39
Армия
Аналитики EurAsian Times указали на связь российско-китайских учений и маневров НАТО
18:39
Происшествия
Трое в масках связали скотчем и ограбили бизнесмена в его доме под Москвой
18:36
Общество
Петербургский стандарт: застройщиков обяжут сдавать жилье в комплекте с соцобъектами
18:35
Общество
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18:34
Политика
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Путин наградит российских олимпийцев. События дня
ФАН-ТВ
Путин наградит российских олимпийцев. События дня
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

 

Путин подписал указ о награждении российских олимпийцев

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами российских спортсменов, показавших высокие результаты на Олимпиаде в Токио. В официальном документе отмечается, что атлеты удостоены наград за «большой вклад в развитие отечественного спорта, волю к победе, стойкость и целеустремленность». Несмотря на жесткий прессинг со стороны коллективного Запада и запрет WADA на использование российского гимна и триколора, на летних Играх в японской столице россияне завоевали максимальное количество медалей с 2004 года. В копилке нашей сборной — 20 золотых, 28 серебряных, 23 бронзовые награды и пятое место в медальном зачете. На Родине наших ребят встречают как настоящих героев.

Киев продлил карантин по коронавирусу до 1 октября

Путин наградит российских олимпийцев. События дня
Федеральное агентство новостей  / Полина Цыбулько

Правительство Украины до 1 октября продлило адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации, введенные в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании кабмина. По словам главы правительства, эпидемическая ситуация в Незалежной под контролем, однако при этом число госпитализаций по ковиду растет. Киев в очередной раз продлевает адаптивный карантин, при котором в каждом регионе ограничения устанавливаются автономно в зависимости от текущей коронавирусной обстановки.

Навальному предъявили новое обвинение

Путин наградит российских олимпийцев. События дня
Агентство городских новостей Москва  / Фото предоставлено пресс-службой Мосгорсуда.

Осужденному Алексею Навальному предъявили обвинение по делу о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Такой информацией поделилась официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Согласно материалам дела, блогер создал некоммерческую организацию «Фонд борьбы с коррупцией», выполняющую функции иностранного агента. С 2011 года Навальный руководил ФБК вместе с Иваном Ждановым, Леонидом Волковым и другими своими сторонниками. В соцсетях они активно призывали россиян к участию в январских уличных акциях. Идеолог протестов знал, что демонстративно нарушает закон, ведь проведение митингов не было согласовано с властями. Однако соратников-навальнистов это не остановило. По данной статье обвиняемому может грозить срок до трех лет.

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