Путин наградит российских олимпийцев. События дня

Путин подписал указ о награждении российских олимпийцев Президент Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами российских спортсменов, показавших высокие результаты на Олимпиаде в Токио. В официальном документе отмечается, что атлеты удостоены наград за «большой вклад в развитие отечественного спорта, волю к победе, стойкость и целеустремленность». Несмотря на жесткий прессинг со стороны коллективного Запада и запрет WADA на использование российского гимна и триколора, на летних Играх в японской столице россияне завоевали максимальное количество медалей с 2004 года. В копилке нашей сборной — 20 золотых, 28 серебряных, 23 бронзовые награды и пятое место в медальном зачете. На Родине наших ребят встречают как настоящих героев.

Киев продлил карантин по коронавирусу до 1 октября Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько Правительство Украины до 1 октября продлило адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации, введенные в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании кабмина. По словам главы правительства, эпидемическая ситуация в Незалежной под контролем, однако при этом число госпитализаций по ковиду растет. Киев в очередной раз продлевает адаптивный карантин, при котором в каждом регионе ограничения устанавливаются автономно в зависимости от текущей коронавирусной обстановки.