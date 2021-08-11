Путин наградит российских олимпийцев. События дня

Путин подписал указ о награждении российских олимпийцев
Президент Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами российских спортсменов, показавших высокие результаты на Олимпиаде в Токио. В официальном документе отмечается, что атлеты удостоены наград за «большой вклад в развитие отечественного спорта, волю к победе, стойкость и целеустремленность». Несмотря на жесткий прессинг со стороны коллективного Запада и запрет WADA на использование российского гимна и триколора, на летних Играх в японской столице россияне завоевали максимальное количество медалей с 2004 года. В копилке нашей сборной — 20 золотых, 28 серебряных, 23 бронзовые награды и пятое место в медальном зачете. На Родине наших ребят встречают как настоящих героев.
Киев продлил карантин по коронавирусу до 1 октября
Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько
Правительство Украины до 1 октября продлило адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации, введенные в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании кабмина. По словам главы правительства, эпидемическая ситуация в Незалежной под контролем, однако при этом число госпитализаций по ковиду растет. Киев в очередной раз продлевает адаптивный карантин, при котором в каждом регионе ограничения устанавливаются автономно в зависимости от текущей коронавирусной обстановки.
Навальному предъявили новое обвинение
Агентство городских новостей Москва / Фото предоставлено пресс-службой Мосгорсуда.
Осужденному Алексею Навальному предъявили обвинение по делу о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Такой информацией поделилась официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Согласно материалам дела, блогер создал некоммерческую организацию «Фонд борьбы с коррупцией», выполняющую функции иностранного агента. С 2011 года Навальный руководил ФБК вместе с Иваном Ждановым, Леонидом Волковым и другими своими сторонниками. В соцсетях они активно призывали россиян к участию в январских уличных акциях. Идеолог протестов знал, что демонстративно нарушает закон, ведь проведение митингов не было согласовано с властями. Однако соратников-навальнистов это не остановило. По данной статье обвиняемому может грозить срок до трех лет.