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«Не той стране расследования проводить»: в Госдуме отозвались о новом фильме BBC

  /   Обновлено: 11 августа 2021 17:12
Россия
«Не той стране расследования проводить»: в Госдуме отозвались о новом фильме BBC
Федеральное агентство новостей  / 

Британский телеканал BBC выпустил фильм-расследование о деятельности «ЧВК Вагнера» в Ливии. Журналисты взяли за основу материала планшет Samsung, якобы «забытый в зоне боев» на западе страны и содержавший огромное количество данных.

Существование и аутентичность устройства никак не подтверждаются, зрителю остается поверить авторам на слово. BBC приводит целый ряд утверждений, которые никак нельзя проверить, например «вероятно, что планшет принадлежал кому-то из россиян». Само устройство им передал «один из источников».

Журналисты утверждают, что планшет содержит карту Ливии с позывными сотрудников «ЧВК Вагнера», кадры с беспилотников, а также приводится список военной техники, которую якобы запрашивали бойцы. Упоминаются различные бытовые нюансы — например, записи о том, что «бойцы должны теперь пройти обязательную вакцинацию от COVID-19», или упоминания, что на планшете были скачаны «Майн Кампф», «Игра престолов» и руководство по виноделию.

Для установления личностей бойцов ЧВК сотрудники BBC ссылаются на данные украинского сайта «Миротворец», которые зачастую публикует фейки — об этом заявлял даже президент Украины Владимир Зеленский.

«Не той стране расследования проводить»: в Госдуме отозвались о новом фильме BBC
Pr Scr psb4ukr.org  / 

Нельзя не упомянуть тот факт, что фильм вышел одновременно с очередным обострением между Триполи и Бенгази. В целом россияне представлены в нем как «убийцы и захватчики», с которыми лучше не иметь дел.

Не той стране проводить расследования

По мнению депутата Госдумы от фракции ЛДПР Александра Шерина подобные расследования, которое проводит BBC, зачастую являются фейками и выглядят «нелепо».

«Дела, которые будут рассматриваться BBC или каким-то другими иностранными каналами ничего хорошего для Российской Федерации не сулят, и зачастую это все может быть сфабриковано. Когда страна принимает участие в операциях НАТО и ее телеканал начинает проводить какие-то расследования — это как минимум выглядит очень странно и нелепо. Я думаю, нам даже не стоит рассматривать деятельность организаций, которые не имеют никакого отношения в России», — заявил политик.

Стране, которая уже попадалась на лжи, автоматически перестают доверять — и в этом отношении неоднократно отличились Великобритания и США.

«Английские представители уже выдвигали нелепые претензии, которые не подтверждались. Мы помним английских шпионов, которые что-то под камешками прятали. Ну не этой стране проводить расследования. Первое государство в мире, которое вмешиваются в дела других государств — Великобритания. Уж явно их слово не является мерилом для каких-то объективных расследований», — заключил Шерин.

«Не той стране расследования проводить»: в Госдуме отозвались о новом фильме BBC
duma.gov.ru  / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Фабрика фэйков

Даже на родине BBC не раз упрекали в создании фейков — к примеру, лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин.

В 2015 году члены британского парламента обвинили телеканал в некорректном освещении вопросов, связанных с Европейским союзом. В 2014 в сентябре тысячи жителей Глазго даже вышли на митинги к штаб-квартире телеканала. Они выразили свое несогласие с тем что BBC скрыто поддерживал противников отделения Шотландии, запуская провокационные новости о шотландских политиках.

Редакция ФАН подготовила подробный разбор псевдорасследования, ознакомиться с которым можно будет на сайте издания 11 августа в 18:00 по московскому времени.

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