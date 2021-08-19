Пороховая бочка на юге Сирии: репортаж ФАН из Деръа

Конфликт в провинции Деръа на юге Сирии не утихает. Местные боевики отказываются идти на уступки и срывают очередной раунд переговоров с представителями сирийских властей. Об этом сообщили корреспондентам ФАН источники, знакомые с ситуацией.

Еще накануне казалось, что бунт на юге республики близок к завершению. Правительственная армия приняла решение приостановить операцию по усмирению местных вооруженных группировок. В свою очередь, так называемый «Центральный комитет провинции Деръа» выступил с заявлением, в котором рассказал о переговорах при участии российских специалистов об установлении режима прекращения огня.

Эта новость стала глотком свежего воздуха для жителей города, который неделю назад был похож на осажденную крепость. Еще в субботу, 14 августа, осведомленные источники намекали на готовность бунтовщиков сдать оружие.

А уже 17-го ситуация кардинально поменялась. Готовность к перемирию выражали лишь представители племен друзов, бедуинов и т.д. Теперь переговорный процесс срывают бандиты, которые оккупировали южную часть региональной столицы.

Бунт в Деръа

Эпицентр конфликта — в Деръа аль-Балад. Так называется южная часть административного центра Деръа, которую захватили оппозиционные силы, поднявшие бунт. В городе начались перестрелки и нападения на блокпосты военных.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда / Алексей Буров

Плачевная ситуация с безопасностью привела к тому, что нескончаемый поток машин и людей выстроился на выездах из города: люди бросают свои жилища, чтобы спасти себя и жизни своих детей.

«Я из Деръа аль-Балад. Мы просим скорейшего решения ситуации. Мы хотим безопасности для наших детей, хотим зарабатывать на жизнь. Но вынуждены оставлять свои дома», — рассказал житель Деръа Ахмед Мухаммад.

Как заявляют сами мятежники, бунт в Деръа был спровоцирован арестами ряда их сторонников. Эти задержания они называют противозаконными.

Аресты действительно проходили. Их причиной стал разгул бандитизма в городе: в Деръа участились грабежи, случаи убийств и похищений людей. Чтобы восстановить баланс, правительственные силы начали рейды.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда / Алексей Буров

Впоследствии восставших поддержали спящие ячейки «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ). По данным сирийской разведки, к повстанцам (коих насчитывается порядка 400-500 человек) примкнули порядка 150 боевиков.

Это вынудило Дамаск начать полномасштабную войсковую операцию и стянуть к окрестностям Деръа дополнительные силы. Сейчас взбунтовавшиеся районы взяты в кольцо, а у границ населенного пункта находятся подразделения 4-й дивизии, 5-го корпуса, а также 9-й и 15-й бригад Сирийской Арабской Армии (САА).

Плотная жилая застройка мешает военным провести полноценный штурм. Чтобы избежать жертв среди мирного населения, они приступили к диалогу с повстанцами. Посредниками выступили российские переговорщики, при помощи которых было достигнуто соглашение о прекращении огня.

История конфликта в Деръа

Деръа называют «колыбелью сирийской революции». Именно здесь начались первые протесты «арабской весны», которые переросли в вооруженные столкновения. Боевые действия продолжались с 2011 по 2018 годы. Теперь о них напоминают разрушенные дома и ржавые машины, оставшиеся на улицах.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда / Алексей Буров

В 2018-м Дамаск сумел вернуть контроль над провинцией. Однако он оказался формальным. Сирийские власти попытались вписать в общество бывших боевиков, не принимавших участия в столкновениях. Некоторые стали фермерами, а часть раскаявшихся перешла на сторону правительственных войск. Их приняли в 5-й добровольческий штурмовой корпус САА.

Послевоенная разруха усилила социальную напряженность, которая привела к разгулу бандитизма. Это и спровоцировало обострение ситуации в Деръа.

Сейчас в столице провинции работают специалисты из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС). Российские переговорщики предлагают компромиссный вариант, при котором на КПП в городе будут дежурить бойцы 5-го добровольческого корпуса. Но этот сценарий не устраивает Дамаск из-за присутствия в рядах формирования примирившихся радикалов.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда / Алексей Буров

Предлагаемое соглашение в любом случае включает в себя обязательство вооруженных группировок Деръа передать оружие сирийским властям с возможным выводом наиболее непримиримых боевиков на не подконтрольную Дамаску территорию на севере Сирии. Гарантом соблюдения наметившихся договоренностей стороны видят только Россию. Но это в будущем — а пока идут переговоры.

По словам представителей оппозиции Деръа Аль-Балад, участвующих в переговорном процессе, соглашение о перемирии было бы заключено уже давно. Но договоренности срывают лидеры бандформирований. Они получают финансовую поддержку из-за рубежа, поэтому им выгодна нестабильность в районе.

Гуманитарная проблема

Затянувшийся конфликт усугубил гуманитарную ситуацию в Деръа. Чтобы хоть как-то облегчить жизнь местного населения, сотрудники ЦПВС оказали доставили помощь жителям региональной столицы, раздав им продуктовые наборы. Кроме того, на место прибыл военный врач, который осуществил медицинский осмотр граждан — больше всего обращений поступало от женщин и детей.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда / Алексей Буров

Акция прошла относительно спокойно: Дамаску временно удалось купировать угрозу в Деръа, активные боевые действия почти прекратились и на улицах вовсю кипит обычная жизнь.

1 Организация запрещена на территории РФ.