Спасы 2021 — Медовый, Яблочный, Ореховый: когда отмечают, традиции, приметы и запреты

Спасы — праздники в честь Спасителя Иисуса Христа — отмечаются в августе. На Руси эти праздники всегда были одними из самых любимых. Спасы — Медовый, Яблочный и Ореховый — это фруктовое изобилие, хлеб нового урожая, а также последние теплые дни, которыми грех не насладиться. Подробности — в материале ФАН.

Спасы 2021: когда отмечают

Медовый Спас отмечают 14 августа; Яблочный Спас — 19 августа; Ореховый (Третий) Спас — 29 августа.

Медовый Спас: что за праздник, традиции и приметы

Медовый Спас (Маковый, или Мокрый Спас, а также Спас-на-водах), который отмечается 14 августа, это первый день Успенского поста. Праздник, отмечаемый 14 августа, в православии называется Происхождение честных древ Животворящего креста. Также в этот день чтят память ветхозаветных мучеников Маккавеев, имя которых для русского уха созвучно слову «мак».

Медовый Спас — это время освящения в храмах свежего меда и плодов нового урожая — винограда, яблок, других природных даров. По традиции до освящения плоды нового урожая не ели, это считалось грехом, особенно для женщин. Существовали очень строгие запреты на этот счет: суеверие гласило, что такое нарушение со стороны матери может повлечь смерть ее ребенка.

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Успенский пост, который начинается 14 августа, на Руси называли «лакомкой» — то есть легким: освященные плоды нового урожая скрашивали постный стол. День был посвящен свежему меду, которому приписывали целебные свойства: его ели как лакомство, иногда смешивая с маком (популярным блюдом на Медовый Спас в память Маккавеев), использовали для постной выпечки.

Поскольку 14 августа церковь проводит малое освящение воды, праздник также называют Мокрый Спас, или Спас-на-водах.

«Водная» составляющая праздника определяет народные традиции: в этот день на Руси было принято приводить в порядок колодцы, а также окончательно завершать купальный сезон. Считалось, что на Мокрый Спас нужно напоследок окунуться в открытую воду, чтобы набраться здоровья на целый год. После этого на Руси купаться было не принято до следующего лета. Зимние крещенские купания — традиция гораздо более поздняя.

Яблочный Спас: что за праздник, традиции, приметы и запреты

Самый любимый в народе и самый известный из Спасов — это Яблочный Спас, который отмечается 19 августа. Яблочный Спас — это народное название праздника Преображение Господне. Праздник посвящен событию, отраженному в евангельских источниках: апостолы во время молитвы на горе Фавор узрели преображенного воскресшего Иисуса Христа.

Яблочный Спас — это время Успенского поста: мясная и молочная пища, а также яйца под запретом, но можно есть освященные плоды нового урожая. Апостольская традиция предписывала на Преображение освящать свежий мед и плоды нового урожая (в первую очередь виноград), до этого дары природы есть строго возбранялось — традиция зародилась в монастырях, но потом стала народной.

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На Руси роль апостольского винограда играли яблоки, с ними связаны славянские традиции Яблочного Спаса. До сих пор жив довольно популярный запрет есть свежие яблоки до Яблочного Спаса, а также в этот день пробовать неосвященные плоды. На Руси считалось, что нарушение этого запрета, особенно женщинами, может навлечь беды на все село.

Начиная с 19 августа, свежие яблоки можно было есть, с ними делали выпечку, их заготавливали, ими торговали, одаривали нищих и тех, у кого не было садов. На Яблочный Спас до сих пор есть традиция дарить друг другу освященные яблоки и яблочные пироги, устаивать застолья с выпечкой и так далее.

Согласно приметам, какая погода на Яблочный Спас, такой и осень будет. Также, по приметам, сидеть дома в этот праздник — плохое решение, особенно для девушки. На Руси Яблочный Спас был временем гуляний, на которых парни и девушки могли познакомиться поближе. Девушки в этот день гадали на суженого.

Ореховый, или Третий Спас: что за праздник, традиции и приметы

Ореховый Спас, который также называли Третьим, Хлебным, Полотняным или Холщовым, завершает августовские празднования в честь Иисуса Христа и Богоматери — Девы Марии. Третий Спас отмечается после окончания Успенского поста, на следующий день после праздника Успение (окончание земной жизни) Богородицы.

Третий Спас — это праздник прощания с летом, наступления осени, приближения главной осенней страды, выпечки хлеба из зерна нового урожая, сбора лесных орехов и грибов, продажи изделий народных ремесел и т. д.

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