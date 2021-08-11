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Предполагаемый любовник Соболь взлез в долги перед отъездом из России

  /   Обновлено: 11 августа 2021 17:08
Общество
Предполагаемый любовник Соболь взлез в долги перед отъездом из России
instagram.com  /  @sobollubov

Москва, 11 августа. Предполагаемый спутник Любови Соболь сбежал в Литву, не заплатив налоги с некогда прибыльного бизнеса. Его фирма занималась дезинфекцией помещений.

Компания Акима Керимова (настоящее имя — Абдулкерим Абдулкеримов) осуществляла дератизацию зданий и промышленного оборудования. В период пандемии COVID-19 эти услуги оказались очень востребованными на рынке, в результате чего бизнес стал приносить хороший доход, сообщает источник ФАН.

В частности, Керимов заключил госконтракт с УФНС Дагестана. Однако предприниматель не заплатил налоги и покинул Россию. По предварительным данным, Керимов уехал в Литву по политическим мотивам.

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