После проверки прокуратуры в Красноярске возбудили дело о хищении муниципального жилья

Красноярск, 11 августа. Следователи возбудили уголовное дело о хищении муниципального жилого помещения в августе 2020 года. В совершении преступления подозревается местный житель.

Действия, совершенные мужчиной, нанесли бюджету региона ущерб в размере более 1,8 млн рублей. По данным правоохранителей, он подделал правоустанавливающие документы на муниципальную квартиру.

В ходе организованной прокуратурой проверки мошенничество было установлено. Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося. Также решается вопрос о возврате выбывшей квартиры в муниципальную собственность.