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После проверки прокуратуры в Красноярске возбудили дело о хищении муниципального жилья

  /   Обновлено: 11 августа 2021 17:06
Происшествия
После проверки прокуратуры в Красноярске возбудили дело о хищении муниципального жилья
 /  Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Красноярск, 11 августа. Следователи возбудили уголовное дело о хищении муниципального жилого помещения в августе 2020 года. В совершении преступления подозревается местный житель.

Действия, совершенные мужчиной, нанесли бюджету региона ущерб в размере более 1,8 млн рублей. По данным правоохранителей, он подделал правоустанавливающие документы на муниципальную квартиру.

В ходе организованной прокуратурой проверки мошенничество было установлено. Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося. Также решается вопрос о возврате выбывшей квартиры в муниципальную собственность.

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