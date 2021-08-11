Суд рассмотрит дело против экс-директора волейбольного клуба «Омичка» Шелпакова

Омск, 11 августа. Главное следственное управление СК России передало в суд уголовное дело против бывшего директора партнерства «Волейбольный клуб «Омичка» Сергея Шелпакова.

Согласно материалам дела, в январе текущего года несколько жителей Омской области пожаловались председателю СК России Александру Бастрыкину на невыплату зарплаты и другие неправомерные действия со стороны руководства клуба. Глава Следкома поручил передать материалы в центральный аппарат ведомства и изучить их на предмет хищения и мошенничества.

Было установлено, что Шелпаков в сентябре 2015 года предоставил главе бухгалтерии волейбольного клуба счет, в котором говорилось, что ООО «РСС Менеджмент» якобы оказало НП «Волейбольный клуб «Омичка» услуги по поиску места для проведения сборов команды в Словакии, хотя на самом деле этого не было. В итоге женщина перевела денежные средства на расчетный счет, указанный Шелпаковым.

Следствие собрало достаточное количество доказательств для обвинительного заключения и передачи дела на рассмотрение суда.