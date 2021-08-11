Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 августа 17:25
17:18
Политика
Зеленский одобрил стратегию по вопросам интеграции Украины в Евросоюз
17:18
Политика
Ситуацию с недопуском Булановой до выборов в ЗакС назвали настоящим произволом
17:16
Политика
Эксперты обсудили слова Лукашенко о возможности присутствия военных РФ в Белоруссии
17:11
Происшествия
Директор Фонда памяти группы Дятлова умер от коронавируса
17:11
Россия
«Не той стране расследования проводить»: в Госдуме отозвались о новом фильме BBC
17:09
Общество
В Оренбургской области продавали водку прямо из диспетчерской такси
17:08
Финансы
Как зарабатывать на акциях инвестициями: топ-7 советов эксперта для начинающих
17:08
Олимпиада-2020 в Токио
«Нужно дружить»: в НОК Украины не видят ничего плохо в фото Магучих и Ласицкене
17:08
Общество
Ростовские рестораторы попросили губернатора смягчить коронавирусные ограничения
17:05
Общество
Мезоциклон принесет сильные дожди в южные регионы России
Все новости

Суд рассмотрит дело против экс-директора волейбольного клуба «Омичка» Шелпакова

  /   Обновлено: 11 августа 2021 17:02
Происшествия
Суд рассмотрит дело против экс-директора волейбольного клуба «Омичка» Шелпакова
пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Омск, 11 августа. Главное следственное управление СК России передало в суд уголовное дело против бывшего директора партнерства «Волейбольный клуб «Омичка» Сергея Шелпакова.

Согласно материалам дела, в январе текущего года несколько жителей Омской области пожаловались председателю СК России Александру Бастрыкину на невыплату зарплаты и другие неправомерные действия со стороны руководства клуба. Глава Следкома поручил передать материалы в центральный аппарат ведомства и изучить их на предмет хищения и мошенничества.

Было установлено, что Шелпаков в сентябре 2015 года предоставил главе бухгалтерии волейбольного клуба счет, в котором говорилось, что ООО «РСС Менеджмент» якобы оказало НП «Волейбольный клуб «Омичка» услуги по поиску места для проведения сборов команды в Словакии, хотя на самом деле этого не было. В итоге женщина перевела денежные средства на расчетный счет, указанный Шелпаковым.

Следствие собрало достаточное количество доказательств для обвинительного заключения и передачи дела на рассмотрение суда.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Суд рассмотрит дело против экс-директора волейбольного клуба «Омичка» Шелпакова
уголовное дело волейбол омичка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru