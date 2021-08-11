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Страх американских элит перед реальностью стал главной причиной краха гегемонии США
Политика
Страх американских элит перед реальностью стал главной причиной краха гегемонии США
Федеральное агентство новостей  / 

В США явно наступает время удивительных историй. Госсекретарь Тони Блинкен на днях обвинил «авторитарные» Россию и Китай в попытках убедить весь мир, что «демократические» Соединенные Штаты находятся в упадке.

«Мы можем и напоминаем им, одной мерой за другой, что по-прежнему остаемся чрезвычайно сильной страной, сил нам хватает с лихвой!.. Наша сеть альянсов и партнерств с другими странами не имеет себе равных, наши вооруженные силы — самые мощные и боеспособные силы на планете», — заявил Блинкен, сорвав аплодисменты своих слушателей в университете Мэриленда.

Что показательно, столь пафосная риторика на этот раз не сопровождалась какими-то угрозами в адрес «врагов Америки». Более того, госсекретарь признал, что «демократия в настоящее время находится под угрозой во всем мире, а авторитаризм и национализм — на подъеме», и что США действительно теряют свои позиции.

Вот и известный американский политолог Марк Кац в опубликованной журналом National Interest статье предупредил: конец однополярного мирового порядка, в котором доминируют США, пока ведет не к многополярному мировому порядку, а к многополярному мировому беспорядку. В нем великие державы окажутся обречены на столкновения между собой и с другими державами, претендующими на повышение в ранге.

Страх американских элит перед реальностью стал главной причиной краха гегемонии США
ПолитРоссия  / 

Перечисленные Кацем признаки конца американской гегемонии, которые наперегонки начали цитировать глобальные и отечественные масс-медиа, по сути своей касаются мелких и вторичных моментов:

— неспособность Америки одержать победу в ее крупномасштабных и длительных военных операциях в Афганистане и Ираке;
— неэффективный ответ США на захват Россией территорий Грузии в 2008 году и Украины в 2014 году (оцените глубину и безапелляционность лжи автора в трактовке указанных событий. — Прим. ФАН);
— Штаты уступают инициативу другим внешним державам, прежде всего России, а также Ирану и/или Турции, в продолжающихся конфликтах после 2011 года в Сирии, Ливии и Йемене;
— Америка не способна предотвратить подъем все более могущественного Китая в отстаивании обширных морских притязаний на Южно-Китайское и Восточно-Китайское моря, а также усиление влияния Пекина во всем мире через его инициативу «Один пояс и один путь»;
— неудачные попытки Вашингтона сблизиться со своими противниками (как Дональд Трамп пытался с Северной Кореей и даже с Ираном) и отговорить своих союзников от сотрудничества с этими противниками.

Все это «Кац предлагает сдаться», следует повторить еще раз, — не причины, а следствия краха американской гегемонии. Причины же американские элиты, как мы видим, стремятся всячески затушевать и замолчать, то есть предпочитают оперировать удобными для себя иллюзиями вместо неудобной реальности. И это, кстати, — главная причина, причина номер один американского краха.

Страх американских элит перед реальностью стал главной причиной краха гегемонии США
ПолитРоссия  / 

Причина номер два, напрямую вытекающая из первой, — уничтожение реальной информационно-управленческой функции национальной валюты, сверхэмиссия доллара и связанных с ним финансовых дериватов. Их объем уже более чем в 40 раз превышает объем ВВП США и более чем в 7 раз — объем мирового ВВП.

В результате долги растут, а производство чего бы то ни было в Америке, за редчайшими исключениями, становится неконкурентным и невыгодным, включая поддержание «рабочей» инфраструктуры сверхдержавного уровня.

Причина номер три, вытекающая из предыдущей, — утрата научно-технологического лидерства, включая военную сферу. Это касается не только «гиперзвука» или средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), но также технологий информационной и биологической войны, в которых Америка пока имеет безусловное превосходство.

Таким образом, ни «силы злата», ни «силы булата», ни «силы знаний» у современных США, по большому счету, уже не осталось, они эти силы уже утратили или теряют на глазах. В их распоряжении остается только «сила слова» — лживого слова, кстати. Надолго ли может хватить им этого ресурса, чтобы оставаться (считаться) сверхдержавой и далее?

Судя по нарастающему процессу утраты американской идентичности — а это уже причина номер четыре, — общий ресурс США в этом отношении быстро стремится к нулю.

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энтони блинкен national interest крах гегемонии США марк кац
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