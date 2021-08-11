Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 августа 17:24
17:18
Политика
Зеленский одобрил стратегию по вопросам интеграции Украины в Евросоюз
17:18
Политика
Ситуацию с недопуском Булановой до выборов в ЗакС назвали настоящим произволом
17:16
Политика
Эксперты обсудили слова Лукашенко о возможности присутствия военных РФ в Белоруссии
17:11
Происшествия
Директор Фонда памяти группы Дятлова умер от коронавируса
17:11
Россия
«Не той стране расследования проводить»: в Госдуме отозвались о новом фильме BBC
17:09
Общество
В Оренбургской области продавали водку прямо из диспетчерской такси
17:08
Финансы
Как зарабатывать на акциях инвестициями: топ-7 советов эксперта для начинающих
17:08
Олимпиада-2020 в Токио
«Нужно дружить»: в НОК Украины не видят ничего плохо в фото Магучих и Ласицкене
17:08
Общество
Ростовские рестораторы попросили губернатора смягчить коронавирусные ограничения
17:05
Общество
Мезоциклон принесет сильные дожди в южные регионы России
Все новости

В Киеве заявили, что всерьез не рассчитывают на переброску систем ПВО США на Украину

  /   Обновлено: 11 августа 2021 16:57
Армия
В Киеве заявили, что всерьез не рассчитывают на переброску систем ПВО США на Украину
wikipedia.org  /  U.S. Army

Киев, 11 августа. Киевское руководство не рассматривает всерьез размещение на Украине американских сил противовоздушной обороны, заявили в пресс-службе главы государства Владимира Зеленского.

Как отмечают в Офисе президента Украины, заявления о переброске американского вооруженного контингента следует рассматривать лишь как гипотетический вариант развития событий. На данный момент он изучается как способ усилить безопасность страны.

Ранее украинский вице-премьер Алексей Резников предложил США разместить на территории страны американские средства противовоздушной обороны. Инициатива прозвучала во время переговоров киевского чиновника с руководителем американского фонда «Джеймстаун» (признан нежелательной организацией на территории России) Гленом Говардом.

Вернуться назад

Все новости / Армия / В Киеве заявили, что всерьез не рассчитывают на переброску систем ПВО США на Украину
украина сша зеленский
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru