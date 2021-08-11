В Киеве заявили, что всерьез не рассчитывают на переброску систем ПВО США на Украину

Киев, 11 августа. Киевское руководство не рассматривает всерьез размещение на Украине американских сил противовоздушной обороны, заявили в пресс-службе главы государства Владимира Зеленского.

Как отмечают в Офисе президента Украины, заявления о переброске американского вооруженного контингента следует рассматривать лишь как гипотетический вариант развития событий. На данный момент он изучается как способ усилить безопасность страны.

Ранее украинский вице-премьер Алексей Резников предложил США разместить на территории страны американские средства противовоздушной обороны. Инициатива прозвучала во время переговоров киевского чиновника с руководителем американского фонда «Джеймстаун» (признан нежелательной организацией на территории России) Гленом Говардом.