В Офисе президента Украины назвали темы переговоров Зеленского с Меркель

Киев, 11 августа. Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Ангела Меркель поднимут вопрос гарантий Берлина после запуска «Северного потока — 2». Об этом сообщили в президентском офисе.

Пресс-секретарь главы Украины Сергей Никифоров уточнил, что стороны на переговорах обсудят ситуацию в Донбассе. Меркель и Зеленский переговорят о том, как реанимировать мирные переговоры.

Канцлер Германии намерена посетить Киев 22 августа. Меркель планировала встретиться с Зеленским и переговорить по вопросам транзита газа, а также затронуть проблему Донбасса, отметили украинские журналисты.