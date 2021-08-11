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В Офисе президента Украины назвали темы переговоров Зеленского с Меркель

  /   Обновлено: 11 августа 2021 16:54
Политика
В Офисе президента Украины назвали темы переговоров Зеленского с Меркель
Федеральное агентство новостей

Киев, 11 августа. Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Ангела Меркель поднимут вопрос гарантий Берлина после запуска «Северного потока — 2». Об этом сообщили в президентском офисе.

Пресс-секретарь главы Украины Сергей Никифоров уточнил, что стороны на переговорах обсудят ситуацию в Донбассе. Меркель и Зеленский переговорят о том, как реанимировать мирные переговоры.

Канцлер Германии намерена посетить Киев 22 августа. Меркель планировала встретиться с Зеленским и переговорить по вопросам транзита газа, а также затронуть проблему Донбасса, отметили украинские журналисты.

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