ВОЗ рассчитывает одобрить вакцину «Спутник V» к середине сентября

Женева, 11 августа. Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может получить одобрение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к середине сентября.

Сейчас организация проводит по препарату юридические процедуры, рассказала помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао. Кроме того, «Спутник V» начали изучать на возможность включения в портфель механизма COVAX.

По словам Симао, пока неизвестно, когда завершится процесс. Ожидается, что это произойдет к середине сентября.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ранее заявил о высокой эффективности «Спутника V». Это доказывает опыт применения препарата в различных странах.