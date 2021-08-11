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ВОЗ рассчитывает одобрить вакцину «Спутник V» к середине сентября

  /   Обновлено: 11 августа 2021 17:02
Общество
ВОЗ рассчитывает одобрить вакцину «Спутник V» к середине сентября
sputnikvaccine.com  /  Sputnik V

Женева, 11 августа. Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может получить одобрение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к середине сентября.

Сейчас организация проводит по препарату юридические процедуры, рассказала помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао. Кроме того, «Спутник V» начали изучать на возможность включения в портфель механизма COVAX.

По словам Симао, пока неизвестно, когда завершится процесс. Ожидается, что это произойдет к середине сентября.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ранее заявил о высокой эффективности «Спутника V». Это доказывает опыт применения препарата в различных странах.

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