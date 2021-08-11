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Navy Times: корабли ВМФ РФ заставили понервничать экипаж эсминца Ross в Черном море
Армия
Navy Times: корабли ВМФ РФ заставили понервничать экипаж эсминца Ross в Черном море
wikipedia.org  /  U.S. Navy photo

Вашингтон, 11 августа. Экипаж эсминца ВМС США USS Ross получил неожиданное сообщение от российских коллег во время своего пребывания в акватории Черного моря.

Издание Navy Times пишет, что необычный инцидент произошел в минувшем месяце, когда корабли американских ВМС принимали участие в учениях Sea Breeze в Черном море. По словам авторов публикации, 2 июля с экипажем USS Ross вышел на связь российский военный корабль, передает «ПолитРоссия».

«Российский корабль неожиданно установил радиосвязь с эсминцем. Россияне потребовали от американцев немедленно покинуть это место, так как там проходят учения ВМФ РФ», — говорится в статье.

Отмечается, что американский корабль проигнорировал это требование. Спустя время на радаре эсминца появились неопознанные самолеты. По словам представителей ВМС США, чуть позднее рядом с USS Ross были замечены боевые единицы ВМФ РФ, которые пристально наблюдали за его действиями. Капитан корабля признался, что приближение ВМФ РФ заставило понервничать американских моряков.

Ранее в МИД России заявили, что США и Британия во время инцидента с эсминцем Defender в Черном море пытались вскрыть систему береговой обороны РФ. Там отметили, что российские военные знали об этих планах, передает RT.

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