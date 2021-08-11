Протасевич поделился «наполеоновскими» подробностями нового медиапроекта

Минск, 11 августа. Находящийся под домашним арестом блогер Роман Протасевич анонсировал запуск нового медиапроекта под личным брендом. Намерения «наполеоновские», признался он.

Деталями будущего СМИ сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta поделился в интервью Russia Today. По признаю блогера, он намерен сделать нечто нейтральное, без ярко выраженного политического окраса — что-то, что бы привлекло уставшую от информационных войн аудиторию.

«Я же хочу сделать то, что будет отвечать, во-первых, запросам общества, во-вторых — запросам времени. И сделать что-то на нейтральной полосе, то, что каждый сможет спокойно читать. И более того — доносить многие тезисы с принципиально новой стороны», — заявил Протасевич.

Размещаться новое медиа будет на территории Белоруссии. Как отметил блогер, на его родине не хватает средств массовой информации, которая бы не пытались попасть в провластный или антиправительственный мейнстрим. Также блогер заметил, что новый проект будет запущен «уже скоро», осталось лишь устранить «шероховатости».

После задержания в Белоруссии и помещения под домашний арест Протасевич дал несколько интервью о подноготной работы Nexta и других антиправительственных западных проектов. Также блогер поведал об испуге экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, когда ей предложили свергнуть силой президента Белоруссии Александра Лукашенко.