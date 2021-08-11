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Протасевич поделился «наполеоновскими» подробностями нового медиапроекта
Политика
Протасевич поделился «наполеоновскими» подробностями нового медиапроекта
Global Look Press  /  facebook.com/pr0tez

Минск, 11 августа. Находящийся под домашним арестом блогер Роман Протасевич анонсировал запуск нового медиапроекта под личным брендом. Намерения «наполеоновские», признался он.

Деталями будущего СМИ сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta поделился в интервью Russia Today. По признаю блогера, он намерен сделать нечто нейтральное, без ярко выраженного политического окраса — что-то, что бы привлекло уставшую от информационных войн аудиторию.

«Я же хочу сделать то, что будет отвечать, во-первых, запросам общества, во-вторых — запросам времени. И сделать что-то на нейтральной полосе, то, что каждый сможет спокойно читать. И более того — доносить многие тезисы с принципиально новой стороны», — заявил Протасевич.

Размещаться новое медиа будет на территории Белоруссии. Как отметил блогер, на его родине не хватает средств массовой информации, которая бы не пытались попасть в провластный или антиправительственный мейнстрим. Также блогер заметил, что новый проект будет запущен «уже скоро», осталось лишь устранить «шероховатости».

После задержания в Белоруссии и помещения под домашний арест Протасевич дал несколько интервью о подноготной работы Nexta и других антиправительственных западных проектов. Также блогер поведал об испуге экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, когда ей предложили свергнуть силой президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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Все новости / Политика / Протасевич поделился «наполеоновскими» подробностями нового медиапроекта
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