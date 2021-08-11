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ВОЗ тестирует три новых препарата для лечения COVID-19
Общество
ВОЗ тестирует три новых препарата для лечения COVID-19
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Женева, 11 августа. Новые препараты, применяющиеся для лечения различных тяжелых заболеваний, проверят на эффективность при лечении пациентов с COVID-19.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приступили к тестированию трех новых препаратов для лечения пациентов, зараженных коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении организации.

В исследовании тестируются препараты артесунат, иматиниб и инфликсимаб. Они имеют потенциал к снижению вероятности летального исхода при COVID-19. При этом данные лекарственные средства применяются для лечения других заболеваний: малярии, рака и болезней иммунной системы. В испытаниях примут участие около тысячи исследователей в 52 странах мира. Это позволит получить более точные результаты.

Эффективным средством профилактики коронавируса на сегодняшний день является вакцинация. Как сообщалось ранее, ученые не планируют изменять состав существующих противокоронавирусных препаратов.

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