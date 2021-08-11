Современные способы воспитания детей обсудили в Медиагруппе «Патриот»

Санкт-Петербург, 11 августа. Защита детства является приоритетом политики России. О современных способах воспитания рассказала программный директор АНО «Партнерство каждому ребенку» Юлия Гонтаренко.

Большинство родителей в настоящее время понимают, что собственный стресс не должен сказываться на детях. Именно поэтому в семьях стало меньше случаев, когда ребенка воспитывают ремнем или жестким словом, рассказала Гонтаренко. Однако некоторые родители все еще применяют такие меры в воспитательных целях. Эксперт объяснила, служит ли это поводом для изъятия ребенка из семьи.

«Если это побои, избиение, следы ремня на попе ребtнка, множественные сросшиеся переломы, здесь включаются и правоохранительные органы», — подчеркнула Гонтаренко в эфире Медиагруппы «Патриот».

Государство должно выяснять причины нарушения прав ребенка родителями, после чего оказывать поддержку. Важно выявлять факты жестокого обращения с детьми и кризис в отношениях между членами семьи на ранних стадиях, добавила Гонтаренко.

«Зачастую не хватает раннего выявления, но оно не должно быть карательным, то есть должны быть вмешательства, почему происходят ситуации такие, здесь нужно оказывать поддержку», — заявила специалист.

Если гражданин заметил нарушение прав ребенка, ему следует обратиться в опеку или правоохранительные органы. Это является моральным выбором и гражданской ответственностью человека, подытожила эксперт.

Эфир на тему «Защита семьи и детства: от чего нужно спасать подрастающее поколение в России» состоялся в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» 11 августа.