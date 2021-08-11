Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 августа 17:24
17:18
Политика
Зеленский одобрил стратегию по вопросам интеграции Украины в Евросоюз
17:18
Политика
Ситуацию с недопуском Булановой до выборов в ЗакС назвали настоящим произволом
17:16
Политика
Эксперты обсудили слова Лукашенко о возможности присутствия военных РФ в Белоруссии
17:11
Происшествия
Директор Фонда памяти группы Дятлова умер от коронавируса
17:11
Россия
«Не той стране расследования проводить»: в Госдуме отозвались о новом фильме BBC
17:09
Общество
В Оренбургской области продавали водку прямо из диспетчерской такси
17:08
Финансы
Как зарабатывать на акциях инвестициями: топ-7 советов эксперта для начинающих
17:08
Олимпиада-2020 в Токио
«Нужно дружить»: в НОК Украины не видят ничего плохо в фото Магучих и Ласицкене
17:08
Общество
Ростовские рестораторы попросили губернатора смягчить коронавирусные ограничения
17:05
Общество
Мезоциклон принесет сильные дожди в южные регионы России
Все новости

Современные способы воспитания детей обсудили в Медиагруппе «Патриот»

  /   Обновлено: 11 августа 2021 17:04
Общество
Современные способы воспитания детей обсудили в Медиагруппе «Патриот»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 11 августа. Защита детства является приоритетом политики России. О современных способах воспитания рассказала программный директор АНО «Партнерство каждому ребенку» Юлия Гонтаренко.

Большинство родителей в настоящее время понимают, что собственный стресс не должен сказываться на детях. Именно поэтому в семьях стало меньше случаев, когда ребенка воспитывают ремнем или жестким словом, рассказала Гонтаренко. Однако некоторые родители все еще применяют такие меры в воспитательных целях. Эксперт объяснила, служит ли это поводом для изъятия ребенка из семьи.

«Если это побои, избиение, следы ремня на попе ребtнка, множественные сросшиеся переломы, здесь включаются и правоохранительные органы», — подчеркнула Гонтаренко в эфире Медиагруппы «Патриот».

Государство должно выяснять причины нарушения прав ребенка родителями, после чего оказывать поддержку. Важно выявлять факты жестокого обращения с детьми и кризис в отношениях между членами семьи на ранних стадиях, добавила Гонтаренко.

«Зачастую не хватает раннего выявления, но оно не должно быть карательным, то есть должны быть вмешательства, почему происходят ситуации такие, здесь нужно оказывать поддержку», — заявила специалист.

Если гражданин заметил нарушение прав ребенка, ему следует обратиться в опеку или правоохранительные органы. Это является моральным выбором и гражданской ответственностью человека, подытожила эксперт.

Эфир на тему «Защита семьи и детства: от чего нужно спасать подрастающее поколение в России» состоялся в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» 11 августа.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Современные способы воспитания детей обсудили в Медиагруппе «Патриот»
дети патриот государство
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru