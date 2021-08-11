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РФПИ предложил Pfizer использовать «Спутник Лайт» в качестве третьего укола

  /   Обновлено: 11 августа 2021 16:47
Общество
РФПИ предложил Pfizer использовать «Спутник Лайт» в качестве третьего укола
Prt Scr youtube.com  /  Sputnik V

Москва, 11 августа. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил разработчику Pfizer приступить к совместным испытаниям с участием вакцины «Спутник Лайт».

Специалисты РФПИ считают, что данный препарат можно использовать в качестве бустерного, третьего укола. Это позволит усилить эффект от вакцинации, написали представители фонда в Twitter-аккаунте вакцины.

«Вакцины с мРНК нуждаются в гетерогенном бустере для усиления и продления иммунного ответа», — говорится в сообщении.

Также в РФПИ оценили безопасность отечественного препарата против COVID-19 «Спутник V». Согласно данным последних исследований, за год применения «Спутник V» доказал свою высокую эффективность в борьбе с новой инфекцией.

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вакцинация коронавирус Спутник V
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