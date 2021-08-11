Россиянам объяснили, что может привести к изъятию ребенка из семьи органами опеки

Москва, 11 августа. Неоспоримым приоритетом российской политики является защита семьи и детства, поэтому в каждом регионе есть свои уполномоченные по правам ребенка.

Однако существует немало проблем, которые приводят к тому, что органы опеки вынуждены забирать детей у родителей. Чтобы таких ситуаций было как можно меньше, в каждой конкретной проблеме разбираются специалисты АНО «Партнерство каждому ребенку».

«Наша задача — выяснить причину и помочь семье, где есть угроза изъятия ребенка. Где-то это вопрос денег, из-за чего мама пошла работать, оставив детей у кого-то еще, что неправильно. Либо же это проблема с зависимостью и так далее», — рассказала программный директор АНО «Партнерство каждому ребенку» Юлия Гонтаренко.

Очень важно размотать этот клубок и выяснить, из чего сложилась та ли иная проблема. Об этом специалист заявила в ходе пресс-конференции в медиацентре «Патриот». Для тех родителей, которые сами обратились за помощью, система работает идеально. Например, в стране существует материальная поддержка, которая позволяет удовлетворить базовые потребности ребенка, резюмировала Гонтаренко.

Родителям ранее перечислили самые опасные места на детской площадке. В первую очередь эксперты выделили качели в виде зверей или машин.