Помочь нельзя изъять: какие проблемы выявляют защитники детей в российских семьях

Государство на протяжении уже длительного времени оказывает планомерную поддержку семьям с детьми: это и различные выплаты, и льготы, и социальные программы. На страже интересов ребенка в России стоят детский омбудсмен и институт уполномоченных по правам ребенка. С какими проблемами приходится сталкиваться специалистам в этой сфере? Достаточную ли поддержку оказывает государство? Легко ли изъять ребенка из семьи? Грозит ли россиянам ювенальный беспредел? На эти и другие вопросы ответила программный директор АНО «Партнерство каждому ребенку» Юлия Гонтаренко в ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Самая большая опасность для ребенка в семье — остаться без нее. По словам Юлии Гонтаренко, опыт проживания в семье не заменить никаким симулятором. Поэтому, когда в семье что-то не работает, важно найти это слабое место и поддержать и детей, и родителей. Но, к сожалению, добавила она, бывают ситуации, когда ничего уже не удастся исправить.

«Причина лишения родительских прав — невыполнение родительских обязанностей и зависимости. Но это не корень зла, зависимость является последствием чего-либо. И тут важно найти источник проблемы. Где-то это вопрос того, что людям нечем заняться. Кстати, на многих территориях это такой жизненный путь у всего населения. И в Ленинградской области эта проблема стоит, наверное, острее, чем в Петербурге», — сказала Гонтаренко.

Как объяснила участница брифинга, организация «Партнерство каждому ребенку» как раз и занимается выявлением проблем в семьях и помощью им. Цель — обеспечить возможность каждому ребенку жить и воспитываться в безопасной, любящей атмосфере. Для этого реализуется ряд программ, которые направлены на поддержку семей с детьми: это и развитие родительских компетенций, и услуги социальных помощников, и «профессиональные семьи». С помощью этих инструментов удается предотвратить социальное сиротство и размещение детей в интернатах, домах ребенка и прочих учреждениях.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В России случаи, когда детей несправедливо отправляют в интернатные учреждения, происходят редко. Во-первых, законом строго регламентированы такие условия, а во-вторых, специалисты опеки изначально понимают, что ребенку в семье лучше.

«Все специалисты этой сферы понимают, что для ребёнка лучше всего быть в семье. Да, бывают ситуации, которые можно понимать двояко. Здесь важна грамотная подготовка кадров и наличие инструментов, чтобы можно было оценить ситуацию. Изъятие по российскому законодательству возможно только, если есть угроза здоровью и жизни ребенка, но случаи могут быть разными. Здесь важно понимание фактов, и для этого нужно обучение, единый понятийный аппарат и методическая поддержка работников сферы. <…> Наша задача — сделать все возможное. Если мы видим семью, где есть угроза отобрания, то выясняем причину», — пояснила спикер.

Порой родители усердствуют в воспитании своих чад настолько, что у тех потом остаются следы от побоев и даже переломы. В этом случае помимо органов опеки на защиту интересов ребенка встают и сотрудники полиции.

«Бывает воспитывают то ремнем, то рукой и жестким словом. Но все больше родителей понимают, что собственный стресс не должен влиять на ребенка. Поэтому таких диких случаев, слава богу, становится все меньше и меньше. Конечно, остаются семьи, где родители не понимают этих вещей, но это не значит, что они неблагополучные — родители считают, что это способ воспитания. С ними надо работать», — пояснила эксперт.

Зачастую для предупреждения трагедий, по словам эксперта, не хватает раннего выявления. Важно выявлять кризис на ранних этапах и знать алгоритм действий. Как объяснила Гонтаренко, если человек в три часа ночи услышит за стеной плачь ребенка, он просто не будет знать, куда обращаться. В таких ситуациях лучше перестраховаться и позвонить в полицию или в рабочее время обратиться в органы опеки. Однако россияне зачастую не спешат обращаться в правоохранительные органы, поскольку считают это «доносом». По словам Гонтаренко, с одной стороны, это всегда моральный выбор, с другой — гражданская ответственность. Ведь иногда важно вовремя выявить проблемы, чтобы семье успели оказать помощь.

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Есть и другие причины, по которым ребенок может оказаться под угрозой изъятия: где-то это вопрос денег и условий содержания ребенка, где-то проблемы с зависимостью у родителей, а где-то родители не имеют воспитательного опыта. Сотрудникам организации «Партнерство каждому ребенку» приходится разбираться, из каких «кубиков» сложилась проблема, и на каждый такой «кубик» искать решение. При этом государство всегда идет навстречу, надо только знать, куда обращаться.

«Иногда родитель может просто не знать, куда пойти, как подать заявку на помощь. Для тех, кто хочет сохранить семью полноценной, если прийти и четко сказать о своих проблемах, система работает идеально. Можно сделать многое, и та материальная поддержка, которая существует сейчас, позволяет удовлетворить базовые потребности. То, что сейчас делается в России, — хорошо, иногда даже чересчур. Потому что деньги дали, но никто не проконтролировал и не задал рамки как их тратить», — сказала Гонтаренко.

По ее убеждению, выделяемые средства должны быть целевыми — исходить из потребностей семьи. При этом материальная поддержка, оказываемая семьям с детьми в России, не снилась никакой другой стране. В тех же скандинавских государствах деньги не дают — взамен предоставляют различные услуги. В Петербурге тоже оказывается огромное количество услуг, которые заявлены на уровне государства. Просто в нашей стране их позже начали развивать, но судя по тенденции, заинтересованность государства в этом вопросе существует, подчеркнула участница брифинга.