В Геленджике бывшего полицейского приговорили к семи годам колонии за взяточничество

Геленджик, 11 августа. Бывший сотрудник полиции Геленджика был приговорен к реальному сроку за получение взятки в крупном размере.

Суд признал виновным бывшего начальника отдела по исполнению административного законодательства ОМВД России по городу Геленджику Валерия Уварова в совершении преступления, предусмотренного пятой частью статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).

Согласно материалам дела, Уваров получил информацию о том, что его знакомый и группа лиц оказывают незаконные услуги по перевозке туристов в горно-лесистой местности. Летом 2019 года с целью обогащения экс-правоохранитель потребовал у приятеля передать ему взятку в размере 1,2 миллиона рублей. В обмен на деньги он пообещал не начинать административное делопроизводство против него. 30 июля того же года 42-летний мужчина передал фигуранту дела часть денег и сообщил, что у него нет возможности собрать всю сумму. На это Уваров заявил, что готов снизить сумму взятки до одного миллиона рублей. Во время передачи второй части денег мужчину задержали.

Уварова приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Кроме того, ему запрещено занимать государственные должности, а также работать в органах местного самоуправления в течение трех лет.

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