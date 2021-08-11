Решение об аресте стендап-комика Мирзализаде на 10 суток осталось без изменений

Москва, 11 августа. Постановление Таганского районного суда о назначении административного ареста стендап-комику Идраку Мирзализаде сроком на десять суток оставлено без изменений.

Ранее в столичном суде было рассмотрено дело комика. Он обвинялся в возбуждении межнациональной ненависти и унижении человеческого достоинства на одном из своих выступлений.

Гражданин Азербайджана разыграл словесную сценку, в которой шутил про матрас, человеческие выделения и русских. Этот отрывок был опубликован в социальных сетях. Прокуратура обратила внимание на недопустимые высказывания со стороны комика.

Специалисты провели психолого-лингвистическую экспертизу видеоматериала. В результате были выявлены признаки унижения и пропаганды неполноценности граждан страны.