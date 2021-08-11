Петербургский стандарт: застройщиков обяжут сдавать жилье в комплекте с соцобъектами

В Петербурге сложилась неадекватная ситуация с доступностью социальной инфраструктуры в районах новостроек. Жильцы густонаселенных кварталов жалуются на очереди в детские сады, нехватку мест в школах и удаленность поликлиник. В связи с этим градостроительная комиссия Петербурга утвердила правило, которое обязывает застройщиков параллельно с жилыми комплексами возводить социальные объекты. В дальнейшем эти школы, детские сады и поликлиники должны быть переданы городу.

Как теперь город будет контролировать застройщиков и решит ли это проблемы петербуржцев, рассказал координатор «Деловой России» по СЗФО Дмитрий Панов в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

О том, что город нацелен не просто на наращивание темпов строительства социальной инфраструктуры, но и на то, чтобы они сдавались синхронно с жилыми домами, сказал в своем обращении и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Новые условия для застройщиков, определенные градостроительной комиссией города, как раз и призваны ликвидировать дисбаланс между строительством новостроек и соцобъектов. По словам Дмитрия Панова, нынешний дефицит детских садов, школ и поликлиник — это ком проблем 15-летней давности, который образовался из-за отсутствия четкого контроля застройщиков. Вопиющее нарушение правил вылилось в сегодняшние проблемы петербуржцев.

«В Петербурге должен всегда соблюдаться баланс строительства жилья и социальных объектов. Поэтому поддерживается инициатива такого уравновешивания. Сейчас не допускается ситуация, когда жилые объекты создаются без социнфраструктуры. Важно, что сейчас мы дисциплинируем эти процессы. Я бы еще обратил внимание, что правительством города сформирован пакет соцобъектов, которые можно реализовать на принципах государственно-частного партнерства», — сказал Панов.

Девелоперы ждут от градостроительной комиссии четкий регламент и максимально прозрачный подход. По мнению Панова, доработка, а также последующая оцифровка механизмов и критериев застройки позволят девелоперам четко понять правила игры. Плюс избавят их от излишней бюрократической волокиты, ведь задача строителя — строить, а не тратить время на бесконечные согласования.

«Губернатору, безусловно, важно, чтобы в регионе было все спокойно, чтобы не было перекосов, всплесков. Поэтому он заинтересован в том, чтобы условия строительства соцобъектов соблюдались. Это здравое и очень правильное решение. На наш взгляд — очень важно, чтобы критерии и подходы были максимально идентифицированы. И хорошо было бы завести все в цифровой формат», — прокомментировал участник пресс-конференции.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Он добавил, что в последнее время в Петербурге открылось достаточно много новых школ — это результат дисциплинированного подхода городских властей. Плюс Александру Беглову удалось добиться федерального финансирования на строительство и выкуп объектов социальной инфраструктуры. Благодаря всем этим действиям отставание по количеству соцобъектов потихоньку нивелируется, уверен спикер.

В ходе обсуждения Панов отметил — пандемия показала, насколько важна для петербуржцев доступность поликлинических комплексов.

«В период пандемии стал актуальным вопрос о здоровье граждан. И очень правильная инициатива, что сейчас в жилые проекты имплементируются кабинеты врача общей практики. Это особенно важно для людей старшего поколения. Вместе с этим мы говорим про опорные пункты полиции. Нужно, чтобы интересы граждан охранялись, поэтому, безусловно, детские сады, школы, поликлиники и опорные пункты — это то, чем мы в кротчайшие сроки должны обеспечить горожан», — заявил Панов.

Невские Новости / Светлана Дремина

Особое внимание координатор «Деловой России» по СЗФО обратил на ситуацию с парковками в жилых комплексах. Вопиющие случаи, когда врачам приходится буквально на руках нести пациентов из-за того, что машина скорой помощи не может проехать по двору, должны быть исключены. В этом, по его мнению, поможет сотрудничество города с частными инвесторами.

«Паркинги должны быть более комфортные и расположены ближе к местам проживания. Это одна и важнейших проблем, которая должна быть решена», — сказал Панов.

Как рассказал спикер, региональные нормы градостроительного проектирования предусматривают не только объекты здравоохранения и образовательные учреждения. В них также прописано возведение библиотек и даже церквей, но качество, статус и насыщение объектов зависит от городского бюджета. Поэтому где-то библиотека оснащена и суперсовременными компьютерами, и 3D-принтерами, и комнатами для коворкинга, а где-то это просто классический читальный зал.