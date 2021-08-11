Эксперт Панов оценил уровень дефицита соцобъектов в Петербурге

Санкт-Петербург, 11 августа. Жители новых районов Санкт-Петербурга испытывают нехватку социальных объектов. Мнением на эту тему поделился координатор «Деловой России» по СЗФО Дмитрий Панов.

Эксперт подчеркнул, что помимо детских садов и школ, которых не хватает в новых жилых комплексах города, жители нуждаются и в поликлиниках. Особенно остро вопрос здоровья граждан встал в период пандемии, отметил специалист в эфире Медиагруппы «Патриот».

«Вместе с этим мы говорим про опорные пункты милиции, нужно чтобы интересы граждан охранялись», — также обратил внимание Панов.

Градостроительная комиссия Санкт-Петербурга ранее утвердила правило, без соблюдения которого застройщикам не дадут возводить новые дома в городе. Речь идет о параллельном строительстве социальных объектов вместе с жилыми комплексами. Гость медиацентра «Патриот» назвал такое решение здравым, отметив важность идентификации критериев и подходов. Кроме того, эффективно вести учет деятельности застройщиков можно в цифровом формате, добавил Панов.