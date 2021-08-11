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В Оренбургской области продавали водку прямо из диспетчерской такси
Общество
В Оренбургской области продавали водку прямо из диспетчерской такси
pixabay.com  /  Rene1905 / Olle August

В Первомайском районном суде Оренбургской области сообщили подробности истории о продаже местной жительницей бутылки водки несовершеннолетней, передает Orenday.ru.

В июле прошлого года женщина, находясь в диспетчерской такси, продала бутылку водки несовершеннолетней, не имея соответствующего разрешения. Правоохранители изъяли у ребенка спиртное. Во время экспертизы было установлено, что объемная доля этилового спирта в бутылке — 36%.

В действиях продавшей бутылку водки женщины признаков уголовно наказуемого деяния суд не усмотрел. Ранее она к административной ответственности не привлекалась. Суд учел данный факт и назначил ей наказание в виде минимального штрафа — 15 тысяч рублей.

Добавим, полицейские констатируют очередное нашествие бутлегеров в России. Каждую неделю из оборота изымают тонны поддельного алкоголя.

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оренбург незаконная торговля
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