В Оренбургской области продавали водку прямо из диспетчерской такси

В Первомайском районном суде Оренбургской области сообщили подробности истории о продаже местной жительницей бутылки водки несовершеннолетней, передает Orenday.ru.

В июле прошлого года женщина, находясь в диспетчерской такси, продала бутылку водки несовершеннолетней, не имея соответствующего разрешения. Правоохранители изъяли у ребенка спиртное. Во время экспертизы было установлено, что объемная доля этилового спирта в бутылке — 36%.

В действиях продавшей бутылку водки женщины признаков уголовно наказуемого деяния суд не усмотрел. Ранее она к административной ответственности не привлекалась. Суд учел данный факт и назначил ей наказание в виде минимального штрафа — 15 тысяч рублей.

Добавим, полицейские констатируют очередное нашествие бутлегеров в России. Каждую неделю из оборота изымают тонны поддельного алкоголя.