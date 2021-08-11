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Глава Uniper: запуск «СП-2» снизит напряжение с европейского рынка газа
Экономика
Глава Uniper: запуск «СП-2» снизит напряжение с европейского рынка газа
nord-stream2.com  /  Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Берлин, 11 августа. Начало эксплуатации трубопровода «Северный поток — 2» позволит снизить напряжение на газовом рынке Европы, считает глава немецкой компании Uniper Клаус-Дитер Маубах.

Он напомнил, что после аномальных холодов прошлой зимой котировки газа выросли более чем в два раза. Это, по словам руководителя компании, привело к тому, что запасы газа в хранилищах оказались значительно ниже, чем в предыдущие годы.

Накануне завершилось строительство морского участка первой нитки «Северного потока — 2». Как говорится в сообщении на сайте Nord Stream 2 AG, работы по заполнению трубопровода газом начнутся с 11 августа.

Экономист Андрей Лобода ранее в беседе с ФАН отметил, что на примере «Северного потока — 2» видно, как экономические интересы побеждают зачастую нелогичные политические решения. Он также назвал газопровод катализатором в процессе усиления экономического суверенитета Европы перед США.

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