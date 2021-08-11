Жителя Челябинской области обвинили в мошенничестве при продаже машин

Челябинск, 11 августа. Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, которого подозревают в мошенничестве при продаже автомобилей.

Злоумышленнику вменяется совершение преступления по статье 159 УК РФ («Мошенничество с причинением значительного ущерба»). Перед судом предстанет бывший руководитель коммерческой организации, которая торгует автомобилями, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Следствие установило, что глава компании, имея на руках как сами машины, так и документы на них, продавал их третьим лицам. При этом мужчина зачастую подделывал договоры купли-продажи от имени фактических собственников автомобилей. Также обвиняемый в мошенничестве получал от друзей и знакомых крупные займы, которые не собирался отдавать. В результате преступной деятельности афериста 11 человек пострадали, а общий ущерб составил 18 млн рублей. Материалы дела направлены в суд.

Ранее предпринимателя из Приморья уличили в поставках просроченной пищи в школы и детские сады региона. При этом средства от госконтрактов бизнесмен присваивал, сообщала Deita.