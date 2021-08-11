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Эксперт Кот отверг идею института уполномоченного при президенте по правам украинцев
Политика
Эксперт Кот отверг идею института уполномоченного при президенте по правам украинцев
Федеральное агентство новостей  / 

Так называемое «украинство» — это вредная русофобская идея, которой не должно существовать. Об этом в интервью ФАН заявил президент Ассоциации развития публичной дипломатии «Будущее страны» Юрий Кот.

Заместитель управделами Московской патриархии епископ Савва заявил о необходимости создания в России института «уполномоченного при президенте по правам русских». По словам клирика, уже накопилось немало случаев притеснения русских людей — особенно за границей. Церковнослужитель назвал случаи, когда им бывает трудно получить гражданство России и уж тем более переехать в нашу страну. Епископ также пояснил, что понятие «русский» имеет широкую трактовку, не зависящую от этнического происхождения.

«Инициатива разумная, и на нее стоит обратить внимание, — одобрил Кот. — А как понять, что человек русский? Все просто: быть русским — это морально-нравственный выбор. Им может быть носитель нашей культуры, языка, традиций. Русский — это тот, кто знает нашу историю и имеет отношение к принятым в нашей стране религиям, прежде всего, к православию. Это главное».

Вместе с тем, продолжил политолог, «русским» может стать любой человек вне зависимости от национальности: еврейской, немецкой или малазийской.

«Он хочет быть русским! — заявил эксперт. — И это, кстати, отлично вписывается в ту картину мира, которую пытаются реализовать многие страны на Западе. Все дело в свободе выбора! Если человек захотел быть кем-то другим в рамках западной идентичности, то страны, которые существуют в ней, считают необходимым защищать это право личности на цивилизационное самоопределение. Нам также следует поддерживать тех, кто позиционирует себя в качестве «русского» и хочет быть с нами».

Однако собеседник ФАН отверг возможность введения института «уполномоченного при президенте по правам украинцев».

«По одной простой причине: так называемое «украинство» — это русофобская идея, — убежден Кот. — Она работает на раскол русского народа и паразитирует на теле народа малороссийского!»

Кроме того, политолог выразил уверенность, что данная идея скоро будет «прикрыта» — и сделают это, по его словам, «западные господа».

«Они осознали, что кормят бешеную собаку, которая того и гляди отгрызет им руку, — заметил эксперт. — И эта рука, в отличие от милостивого русского брата, непослушания терпеть не будет».

Ранее экс-депутат Рады Владимир Олейник заявил, что Киев использует нищету украинцев, чтобы отвлечь их от НАТО.

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