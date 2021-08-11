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«Это нормально вообще?»: Алибасов возмутился недопуском Булановой на выборы в ЗакС

  /   Обновлено: 11 августа 2021 16:03
Общество
«Это нормально вообще?»: Алибасов возмутился недопуском Булановой на выборы в ЗакС
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Санкт-Петербург, 11 августа. Скандально известный продюсер Бари Алибасов эмоционально отреагировал на решение ТИК о недопуске известной певицы Татьяны Булановой до выборов в петербургский ЗакС.

Продюсер культовой поп-группы «На-На» искренне недоумевает, почему человека, которого поддерживает большое количество граждан, не допускают до участия в выборах. Он подчеркнул, что такой яркий человек, как Буланова, просто обязан быть в правительстве.

«Это прекрасный и яркий человек, который достоин того, чтобы заседать в парламенте. Ведь, по сути, его задача собрать людей, которые представляют самые разные слои населения. То есть это должны быть и бизнесмены, ученые, актеры, и певцы», — отметил артист в комментарии изданию «ПолитРоссия».

Артистка планировала баллотироваться в ЗакС от партии «Родина» с инициативой «Ленинградская поправка». Идею Булановой о дополнительных выплатах поддержали порядка 100 тысяч петербуржцев и многие известные личности, но не местные власти. Чиновники всячески чинили звезде помехи, не позволяя ей распространять плакаты и баннеры. После этого она в поисках справедливости обратилась в ЦИК.

Алибасов считает, что такое игнорирование идеи Булановой о помощи гражданам можно назвать вопиющим. По его словам, чиновники не хотят выделять лишние деньги на нужды пожилого населения города.

«Это нормально вообще? За нее голосуют люди, а эти (петербургские чиновники. – Прим. ред.) не хотят собрать по 10 тысяч рублей каждому пенсионеру. Это же просто смешно, это позор нашей страны, что такие инициативы зарубаются на корню», — возмутился продюсер.

Ранее в поддержку звезды выступила певица Анастасия Крайнова. Артистка пожелала коллеге по сцене не сдаваться и добиться поставленных целей.

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