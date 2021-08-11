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Российский ФБР потребовал расследовать смерти охранников Капитолия

  /   Обновлено: 11 августа 2021 16:08
Происшествия
Российский ФБР потребовал расследовать смерти охранников Капитолия
pixabay.com

Вашингтон, 11 августа. Правозащитники Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) призвали Совет по правам человека ООН провести тщательное расследование по факту произошедшего в Вашингтоне 6 января 2021 года.

Инициативная группа российского ФБР, созданного при поддержке бизнесмена Евгения Пригожина, направила в ООН открытое письмо с просьбой дать правовую оценку уголовным делам, возбужденным после штурма Капитолия, а также волны суицидов среди сотрудников, обеспечивавших его безопасность. Оно было опубликовано на сайте Фонда.

Четверо офицеров, ответственных за охрану здания Конгресса США, покончили с собой. Правозащитники Фонда отметили, что все эти смерти являются подозрительными.

Инициативная группа настаивает, что Совет по правам человека ООН, всемирные правозащитные организации и мировые СМИ должны обратить внимание на «эпидемию» суицидов среди американских полицейских, которые охраняли ключевое правительственное здание в сложный для США период.

Кроме того, ФБР заметил, что после вступления Джозефа Байдена на пост президента США многие граждане, принимавшие участие в митингах у Капитолия, подверглись преследованию со стороны спецслужб и полиции. На данный момент свыше 600 человек обвиняют в различных преступлениях, некоторым из них грозит тюремный срок до 30 лет.

Значительная часть этих уголовных дел касается событий 6 января и вызывает вопросы относительно реальной степени вины граждан в инкриминируемых им действиях, говорится в письме российского ФБР.

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оон открытое письмо фонд борьбы с репрессиями
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