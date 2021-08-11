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Шугалей назвал расследование BBC о Ливии слепленным на скорую руку вбросом
Весь мир
Шугалей назвал расследование BBC о Ливии слепленным на скорую руку вбросом
Prt Scr youtube.com  /  Сегодня

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей прокомментировал новое расследование BBC о Ливии.

По его словам, такие СМИ, как британское агентство, распространяют нелепые фейки.

«Я об очередном «фильме», который вышел вчера на арабском языке. По словам создателей, на якобы найденном планшете под Триполи есть какая-то «стоящая» информация от 2019 года о присутствии граждан России в Ливии», — написал он у себя в Telegram-канале.

Шугалей обратил внимание, что планшет обнаружили в 2020 году, а опубликовать найденную в устройстве информацию решились только сейчас.

«Полная омерзительная чушь. Видимо, и сейчас этот «фильм» не случаен. Наверняка предстоит очередное заседание ООН или еще какой-то бесполезной и малоэффективной структуры, ведь для этого накануне и вбрасываются, слепленные на скорую руку фейки», — добавил глава ФЗНЦ.

Социолог раскритиковал российские масс-медиа, которые подхватили и распространяют «дешевую подделку американских спецслужб».

«Хочу заклеймить позором издания Lenta.ru, «Дождь», «Новая газета», «Эхо Москвы», подхватившие грязную западную клевету против россиян. Не подыгрывайте очередным интригам врагов. Позор вам!», — подытожил он.

Ранее BBC опубликовало расследования, авторы которого якобы раскрыли масштаб операций «ЧВК Вагнера» в Ливии. Журналисты уверяют, что в их распоряжении оказался планшет одного из бойцов структуры, на котором содержится компрометирующая информация.

Редакция Федерального агентства новостей выяснила, что западное СМИ снова опубликовало сборник слухов, домыслов, фальсификаций и многократно опровергнутых фейков.

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ливия шугалей
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